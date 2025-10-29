مدیرکل انتقال خون قم گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان مهرماه، در مجموع ۲۵ هزار و ۵۰۳ نفر از مردم نوعدوست قم خون خود را اهدا کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی پهلوانی گفت: در این مدت، ۳۰ هزار و ۶۷۶ نفر به مراکز اهدای خون استان مراجعه کردند که از این تعداد، پنج هزار و ۱۷۳ نفر به دلایل مختلف از جمله بیماری نتوانستند خون خود را اهدا کنند.

مدیرکل انتقال خون قم عنوان کرد: از مجموع اهداکنندگان خون استان، ۲۴ هزار و ۶۶۷ نفر مرد و ۸۳۶ نفر زن بوده‌اند.

او  ادامه داد: از مجموع اهداکنندگان خون در هفت ماه امسال، ۱۶ هزار و ۴۴۴ نفر اهداکننده مستمر و ۶ هزار و ۶۲۵ نفر زیر ۳۵ سال سن داشتند.

به گفته پهلوانی، ۳۷ هزار و ۱۴۹ واحد از خون‌های اهدایی به مراکز درمانی استان و ۶ هزار و ۷۶۵ واحد نیز به شبکه خون‌رسانی کشور ارسال شده است.

مدیرکل انتقال خون قم با اشاره به موفقیت‌های حوزه تولید فرآورده‌های خونی، بیان کرد: تولید فرآورده RBC LR در این مدت به هشت هزار و ۴۳۶ واحد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵.۲ درصدی داشته‌است.

مدیرکل انتقال خون قم ضمن قدردانی از اهداکنندگان مستمر استان، از مردم خواست با توجه به نیاز مستمر مراکز درمانی، اهدای خون را به‌عنوان یک فرهنگ انسانی و نجات‌بخش در طول سال تداوم بخشند.

منبع:روابط عمومی انتقال خون قم 

