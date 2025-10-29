باشگاه خبرنگاران جوان - حالت پرواز گوشی قابلیتی ساده اما مهم در گوشی هوشمند شماست که ارتباطات بی‌سیم دستگاه را غیرفعال می‌کند. این حالت به منظور کاهش تداخل‌های احتمالی در سیستم‌های حساس هواپیما طراحی شده، اما در زندگی روزمره نیز می‌تواند مزایای متعددی داشته باشد. در ادامه به ۴ کاربرد جالب و شاید کمتر شناخته شده حالت پرواز می‌پردازیم.

حالت پرواز چیست و چگونه کار می‌کند؟

حالت پرواز یک گزینه کارآمد در سیستم‌عامل‌های اندروید، آی‌اواس و ویندوز است که با فعال کردن آن، تمام ارتباطات بی‌سیم از جمله سیگنال‌های سلولی، وای‌فای و بلوتوث در دستگاه شما خاموش می‌شوند. البته موقعیت‌یاب جهانی همچنان فعال باقی می‌ماند.

امروزه در بسیاری از گوشی‌های هوشمند، می‌توانید حتی با فعال بودن حالت پرواز، وای‌فای و بلوتوث را به صورت دستی دوباره روشن کنید و دستگاه تنظیمات قبلی شما را برای دفعات بعدی به خاطر می‌سپارد. این ویژگی به شما امکان می‌دهد تا در طول پرواز از هدفون‌های بلوتوثی یا اینترنت وای‌فای هواپیما استفاده کنید، در حالی که سیگنال‌های سلولی غیرفعال هستند.

۱. حفظ ایمنی پرواز و رعایت قوانین خطوط هوایی

اصلی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین کاربرد حالت پرواز، جلوگیری از تداخل سیگنال‌های رادیویی گوشی‌های هوشمند با تجهیزات حساس هواپیما است. اگرچه شواهد قطعی و مستقیمی مبنی بر اینکه سیگنال‌های گوشی می‌توانند باعث سقوط هواپیما شوند وجود ندارد و اغلب الکترونیک هواپیماها برای مقاومت در برابر تداخل محافظت شده‌اند، اما خلبانان مواردی از تداخل جزئی در تجهیزات ارتباطی خود را گزارش کرده‌اند.

علاوه بر این، قوانین کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) در آمریکا، استفاده از تلفن همراه برای برقراری تماس در هواپیما را به دلیل مشکلات تداخل با دکل‌های سلولی روی زمین ممنوع کرده است. حرکت سریع هواپیما باعث می‌شود گوشی دائماً به دنبال دکل‌های جدید بگردد و این امر می‌تواند در عملکرد دکل‌ها برای کاربران زمینی اختلال ایجاد کند. از این رو، رعایت دستورالعمل‌های خدمه پرواز در مورد فعال کردن حالت پرواز، علاوه بر حفظ ایمنی احتمالی، الزام قانونی نیز دارد.

۲. بهینه‌سازی مصرف باتری در پرواز و شارژ سریع‌تر گوشی

یکی دیگر از کاربرد حالت پرواز که در پروازها اهمیت زیادی دارد، حفظ شارژ باتری گوشی هوشمند شماست. همانطور که گفته شد، در ارتفاعات بالا گوشی شما با تمام توان به دنبال دکل‌های مخابراتی می‌گردد که این عمل مصرف باتری را به شدت افزایش می‌دهد. با فعال کردن حالت پرواز، این جستجو متوقف شده و به عمر باتری شما کمک شایانی می‌کند.

این مزیت تنها به پرواز محدود نمی‌شود؛ در خشکی نیز با فعال کردن حالت پرواز، فعالیت‌های پس‌زمینه و جستجوی مداوم سیگنال کاهش می‌یابد که به ذخیره انرژی باتری کمک می‌کند. علاوه بر این، زمانی که گوشی خود را در حالت پرواز به شارژ می‌زنید، به دلیل غیرفعال شدن اکثر ارتباطات، با سرعت بیشتری شارژ خواهد شد.

۳. جلوگیری از هزینه‌های بالای رومینگ بین‌المللی

اگر به خارج از کشور سفر می‌کنید، حالت پرواز می‌تواند ناجی کیف پول شما باشد. یکی از کاربرد حالت پرواز که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های گزاف رومینگ است. با فعال کردن این حالت، گوشی شما به دکل‌های مخابراتی کشور میزبان متصل نمی‌شود و در نتیجه، از هزینه‌های ناخواسته رومینگ برای تماس، پیامک و اینترنت جلوگیری می‌کند. این راهکار ساده و سریع، به خصوص برای سفرهای کوتاه، بسیار کاربردی است و شما می‌توانید در صورت نیاز از وای‌فای محلی استفاده کنید.

۴. راه‌حلی برای عیب‌یابی مشکلات اتصال و کاهش حواس‌پرتی

هنگامی که با مشکلات اتصال به اینترنت یا شبکه تلفن همراه مواجه می‌شوید، فعال و غیرفعال کردن حالت پرواز می‌تواند یک راه‌حل ساده و سریع برای عیب‌یابی باشد. این کار با راه‌اندازی مجدد ماژول‌های ارتباطی گوشی، می‌تواند بسیاری از مشکلات موقتی شبکه را برطرف کند. علاوه بر این، حالت پرواز می‌تواند ابزاری برای کاهش حواس‌پرتی باشد.

با فعال کردن آن، تمام تماس‌ها، پیام‌ها و اعلان‌ها قطع می‌شوند و به شما امکان می‌دهد بدون مزاحمت روی کار یا مطالعه خود تمرکز کنید. البته برای تمرکز بیشتر، حالت‌های پیشرفته‌تری مانند «مزاحم نشوید» (Do Not Disturb) یا «حالت تمرکز» (Focus Mode) در گوشی‌های هوشمند جدید گزینه‌های بهتری هستند، اما حالت پرواز نیز می‌تواند به عنوان یک راه‌حل سریع و ابتدایی عمل کند.

منبع: عصر ایران