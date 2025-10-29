معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا به شهروندان توصیه کرد: مراقب کلاهبرداران تحت عنوان فروش لبیزینگی خودرو باشید.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه حجت متقی در خصوص شگرد کلاهبرداری تحت عنوان فروش لیزینگی خودرو، اظهار کرد: این افراد شیاد ابتدا با تاسیس یک شرکت صوری با عناوین مختلف تجاری از جمله واردات یا صادرات کالا که غیر مرتبط با لیزینگ خودرو می‌باشد پس از اجاره دفتری با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و جراید اقدام به فعالیت تحت عنوان فروش لیزینگی خودرو می‌کنند و از این طریق متقاضیان خرید خودرو را به دفتر شرکت کشانده و بعد از جلب اعتماد، وجوه آنان را دریافت می‌کنند و سپس با بستن قرارداد واهی و وعده اعطای خودرو در چند ماه آینده آنان را فریب می‌دهند و در یک فرصت مناسب دفتر شرکت را تعطیل کرده و متواری می‌شوند.

وی افزود: عواملی، چون اعتماد بیش از حد مردم به مطالب و تبلیغات مندرج در فضای مجازی و آگهی‌های مندرج در مطبوعات، عدم تحقیق از مبادی مربوطه از جمله بانک مرکزی در زمینه فعالیت قانونی شرکت و ... از جمله عوامل زمینه ساز این موضوع می‌باشد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا در این خصوص به شهروندان توصیه کرد: متقاضیان خرید خودرو به صورت لیزینگ به منظور کسب اطلاع از درستی مجوز شرکت‌های مدنظر می‌بایست به سایت بانک مرکزی مراجعه نمایند.

وی با بیان اینکه افراد قبل از خرید خودرو از همسایگان و اهالی محل در مورد سابقه کاری و زمان حضور شرکت باید تحقیق نمایند، تصریح کرد: درج آگهی در مطبوعات از سوی شرکت ها، مؤسسات و سایر مراکز مبنی بر فروش لیزینگی خودرو دلیلی بر صحت و درستی مطالب عنوان شده و تأیید آن از سوی مراجع رسمی نمی‌باشد.

 سرهنگ کارآگاه متقی خاطرنشان کرد: پیشنهاد‌های تجاری گوناگون ارائه شده از سوی شرکت ها، موسسات و اشخاص را تا قبل از احراز هویت و اطمینان از قانونی بودن عملکردشان نپذیرید.

وی بیان کرد: تنها شرکت‌هایی حق فعالیت از طریق لیزینگ (شرکت‌های واسپاری) را دارند که از بانک مرکزی دارای مجوز باشند لذا برای اطلاع از اسامی این شرکت‌ها به پایگاه اینترنتی بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir مراجعه نمایید.

