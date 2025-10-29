ورزشکاران ایران در هفتمین روز بازی‌های آسیایی جوانان بحرین در هشت رشته رقابت دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در هفتمین روز بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، کاروان ایران در هشت رشته نماینده دارد. ملی‌پوشان دختر و پسر ایران، در رشته‌های تنیس روی میز، دوچرخه‌سواری، کشتی آزاد، شنا، جودو، وزنه‌برداری، والیبال و فوتسال به رقابت می‌پردازند.

وزنه‌برداری دختران صاحب دو مدال برنز شد.

نتایج به شرح زیر است:

دوچرخه‌سواری بازی‌های آسیایی جوانان بحرین

در ماده استقامت جاده پسران، علی جهانبانیان یازدهم، امیرپویان کنشلو هفدهم و حسام حیدری چهل و ششم شدند. 

دوچرخه‌سواری بازی‌های آسیایی جوانان بحرین

تنیس روی میز بازی‌های آسیایی جوانان بحرین

وانیا یاوری بازیکن تیم‌ملی تنیس روی میز جوانان ایران مقابل حریفی ازچین تایپه نفر هشتم رنکینگ جهان با نتیجه سه بر یک شکست خورد و از مسابقات آسیایی کنار رفت.

مبین امیری در مرحله یک هشتم‌نهایی، با قبول شکست ۳ بر صفر در مصاف با حریف چینی از گردونه رقابت‌ها خارج شد.

تنیس روی میز بازی‌های آسیایی جوانان بحرین

شنا بازی‌های آسیایی جوانان بحرین

 در ماده ۱۰۰ متر قورباغه، علیرضا عرب با زمان ۱ دقیقه ۵ ثانیه و ۴۹ صدم ثانیه با قرار گرفتن در جایگاه نهم این ماده، از راهیابی به هشت نفر فینال بازماند.

شنا بازی‌های آسیایی جوانان بحرین

وزنه‌برداری بازی‌های آسیایی جوانان بحرین

آلما حسینی، نماینده دسته ۶۹ کیلوگرم تیم ملی وزنه‌برداری دختران ایران در رقابت‌های یک ضرب با مهار وزنه ۹۲ کیلوگرم، ضمن ثبت بهترین رکورد شخصی خود و رکورد ایران، به مدال برنز دست یافت.

نفر سوم نوجوانان جهان در حرکت اول وزنه ۸۸ کیلوگرم را مهار کرد و در تلاش دوم خود نیز موفق شد وزنه ۹۲ کیلویی را بالای سر ببرد. او با همین وزنه مدال برنز خود را در حرکت یک‌ضرب قطعی کرد اما در تلاش سوم نتوانست وزنه ۹۶ را بالای سر ببرد.

اودر دوضرب با مهار وزنه ۱۲۱ کیلوگرم، ضمن ثبت بهترین رکورد شخصی خود و رکورد ایران، به مدال برنز دست یافت.

حسینی در حرکت اول وزنه ۱۱۵ کیلوگرم را مهار کرد و در تلاش دوم خود نیز موفق شد وزنه ۱۲۱ کیلویی را بالای سر ببرد. او با همین وزنه مدال برنز خود را در حرکت دوضرب قطعی کرد اما در تلاش سوم نتوانست وزنه ۱۲۶ را بالای سر ببرد.

وزنه‌برداری بازی‌های آسیایی جوانان بحرین

 جودو بازی‌های آسیایی جوانان بحرین

امیرعلی حیدری در نخستین مبارزه خود در وزن ۶۶-کیلوگرم به مصاف بیک علی یرکن قزاقستانی رفت و با قبول شکست برابر وی از دور مسابقات کنار رفت.

 جودو بازی‌های آسیایی جوانان بحرین

 

 

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ، مسابقات قهرمانی
خبرهای مرتبط
بازی‌های آسیایی جوانان؛ بُرد درخشان پدیده تنیس‌روی میز ایران و قطعی شدن مدال برنز
بازی‌های آسیایی جوانان بحرین؛
مدال طلای جودو بر گردن دختر ایران
قربانی هم به برنز بسنده کرد
دختر وزنه‌بردار ایران به مدال برنز رسید
تکواندو قهرمانی جهان؛
زندی به فینال تکواندوی قهرمانی جهان راه یافت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مرگ مغزی صابر کاظمی تایید شد
پایان روز هفتم بازی‌های آسیایی جوانان/ ایران در رده چهارم جدول توزیع مدال + عکس
جوانان والیبال ایران بر بام آسیا ایستادند
دختران والیبال ایران طلایی شدند
قهرمانی دختران فوتسالیست ایرانی در قاره کهن
یوونتوس با برد به استقبال اسپالتی رفت/ رم همچنان چسبیده به صدر + فیلم
مرتضی حاج ملامحمدی به مدال طلا دست یافت + فیلم
سلام نظامی دختران فوتسالیست به سرود ملی ایران + فیلم
باقری: من و همکارانم درباره بازی با تراکتور تصمیم می‌گیریم
مدال برنز به بهنود نصرتی رسید
آخرین اخبار
یوونتوس با برد به استقبال اسپالتی رفت/ رم همچنان چسبیده به صدر + فیلم
پایان روز هفتم بازی‌های آسیایی جوانان/ ایران در رده چهارم جدول توزیع مدال + عکس
باقری: من و همکارانم درباره بازی با تراکتور تصمیم می‌گیریم
مدال برنز به بهنود نصرتی رسید
بازی‌های آسیایی جوانان؛ بُرد درخشان پدیده تنیس‌روی میز ایران و قطعی شدن مدال برنز
قهرمانی دختران فوتسالیست ایرانی در قاره کهن
پیام تبریک وزیر ورزش و جوانان به تیم‌های ملی دختران و پسران والیبال ایران
لیست نهایی شاگردان شمسایی اعزامی به عربستان
پایان کار نمایندگان کشتی آزاد ایران با کسب مدال‌های رنگارنگ در بازی‌های آسیایی جوانان
مرگ مغزی صابر کاظمی تایید شد
دومین برد تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران در مسابقات جهانی
دختران والیبال ایران طلایی شدند
برگزاری جلسه هیأت رئیسه انجمن کرلینگ فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی
سلام نظامی دختران فوتسالیست به سرود ملی ایران + فیلم
عادل غلامی: افتخارآفرینی در عرصه ورزش یکی از رسالت‌های ما است + فیلم
مرتضی حاج ملامحمدی به مدال طلا دست یافت + فیلم
جوانان والیبال ایران بر بام آسیا ایستادند
مدال طلای جودو بر گردن دختر ایران
تاریخ‌سازی بنیامین فرجی با قطعی کردن مدال بازی‌های آسیایی جوانان + فیلم
اوسمار با پرسپولیس به تبریز رفت؛ معارفه سرمربی جدید در جمع بازیکنان
بررسی عملکرد فدراسیون اسکیت در مجمع عمومی؛ موفقیت‌ها باید استمرار داشته باشد
از جریمه سنگین استقلال تا تمجید ویژه از مهدی طارمی + فیلم
نتیجه دلار‌های نفتی/ صعود عربستان و قطر به جام جهانی زیر سوال رفت
تیم «پرهام مقصودلو» قهرمان جام باشگاه‌های اروپا شد
انگیزه بالای تیم ملی فوتسال برای قهرمانی در ریاض با انگیزه انتقام
طلسم‌شکنی تکواندوکار جوان؛ زندی ایران را پس از ۱۰ سال صاحب طلا کرد
شب تاریخی اسب دوانی ایران در فرانسه/ پیست تولوز در تصرف تی اس ویسما و نرسی د!
حاشیه‌های ترامپ و افزایش نگرانی‌ها بابت برگزاری جام جهانی در آمریکا + فیلم
نتایج ایران در هفتمین روز از بازی‌های آسیایی۲۰۲۵ بحرین/ ۲ مدال برنز دختر وزنه‌بردار ایران
هافبک جنجالی به ترکیب استقلال باز می‌گردد