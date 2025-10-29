باشگاه خبرنگاران جوان - در هفتمین روز بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، کاروان ایران در هشت رشته نماینده دارد. ملی‌پوشان دختر و پسر ایران، در رشته‌های تنیس روی میز، دوچرخه‌سواری، کشتی آزاد، شنا، جودو، وزنه‌برداری، والیبال و فوتسال به رقابت می‌پردازند.

وزنه‌برداری دختران صاحب دو مدال برنز شد.

نتایج به شرح زیر است:

دوچرخه‌سواری بازی‌های آسیایی جوانان بحرین

در ماده استقامت جاده پسران، علی جهانبانیان یازدهم، امیرپویان کنشلو هفدهم و حسام حیدری چهل و ششم شدند.

تنیس روی میز بازی‌های آسیایی جوانان بحرین

وانیا یاوری بازیکن تیم‌ملی تنیس روی میز جوانان ایران مقابل حریفی ازچین تایپه نفر هشتم رنکینگ جهان با نتیجه سه بر یک شکست خورد و از مسابقات آسیایی کنار رفت.

مبین امیری در مرحله یک هشتم‌نهایی، با قبول شکست ۳ بر صفر در مصاف با حریف چینی از گردونه رقابت‌ها خارج شد.

شنا بازی‌های آسیایی جوانان بحرین

در ماده ۱۰۰ متر قورباغه، علیرضا عرب با زمان ۱ دقیقه ۵ ثانیه و ۴۹ صدم ثانیه با قرار گرفتن در جایگاه نهم این ماده، از راهیابی به هشت نفر فینال بازماند.

وزنه‌برداری بازی‌های آسیایی جوانان بحرین

آلما حسینی، نماینده دسته ۶۹ کیلوگرم تیم ملی وزنه‌برداری دختران ایران در رقابت‌های یک ضرب با مهار وزنه ۹۲ کیلوگرم، ضمن ثبت بهترین رکورد شخصی خود و رکورد ایران، به مدال برنز دست یافت.

نفر سوم نوجوانان جهان در حرکت اول وزنه ۸۸ کیلوگرم را مهار کرد و در تلاش دوم خود نیز موفق شد وزنه ۹۲ کیلویی را بالای سر ببرد. او با همین وزنه مدال برنز خود را در حرکت یک‌ضرب قطعی کرد اما در تلاش سوم نتوانست وزنه ۹۶ را بالای سر ببرد.

اودر دوضرب با مهار وزنه ۱۲۱ کیلوگرم، ضمن ثبت بهترین رکورد شخصی خود و رکورد ایران، به مدال برنز دست یافت.

حسینی در حرکت اول وزنه ۱۱۵ کیلوگرم را مهار کرد و در تلاش دوم خود نیز موفق شد وزنه ۱۲۱ کیلویی را بالای سر ببرد. او با همین وزنه مدال برنز خود را در حرکت دوضرب قطعی کرد اما در تلاش سوم نتوانست وزنه ۱۲۶ را بالای سر ببرد.

جودو بازی‌های آسیایی جوانان بحرین

امیرعلی حیدری در نخستین مبارزه خود در وزن ۶۶-کیلوگرم به مصاف بیک علی یرکن قزاقستانی رفت و با قبول شکست برابر وی از دور مسابقات کنار رفت.