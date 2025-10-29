پریا زیوری توانسته است خادم نمونه امام رضا (ع) شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - پریا زیوری، دانش آموز نمونه بسیجی، یک دهه هشتادی جهادگر است که توانسته پیشگام خدمت به حضرت امام رضا (ع) باشد.

برچسب ها: خادم الرضا ، دانش آموز ، اردوی جهادی
