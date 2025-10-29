باشگاه خبرنگاران جوان - پایگاه اطلاع رسانی پلیس هرمزگان، سردار علی اکبر جاویدان روز چهارشنبه در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان در راستای مقابله با جرائم اقتصادی، به ویژه پولشویی و قاچاق سوخت، با انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده و بررسیهای تخصصی، پس از چند ماه تحقیق و رصد، موفق به شناسایی یکی از عوامل اصلی قاچاق سازمانیافته سوخت شده و پیگیری این پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
وی بیان کرد: کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی پس از جمعآوری مستندات و کسب دستور قضایی، متهم را در یک عملیات منسجم دستگیر و برای ادامه تحقیقات به پلیس امنیت اقتصادی منتقل کردند.
فرمانده انتظامی هرمزگان ادامه داد: در جریان تحقیقات، متهم در مواجهه با اسناد و مدارک جمعآوری شده به بزه انتسابی اعتراف کرده و بررسیهای کارشناسان نشان داد که متهم تاکنون اقدام به قاچاق افزونر ۸۰ هزار لیتر سوخت از نوع گازوئیل خارج از شبکه قانونی پخش فرآوردههای نفتی کرده است.
سردار جاویدان، ارزش سوخت قاچاق را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی افزونبر ۴۰ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد : در این رابطه متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.