مادر شهید رضا پناهی خاطره‌ای را از فرزند خود بازگو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهید دانش آموز رضا پناهی در سن ۱۲ سالگی به جبهه رفت و معصومه حمامی اصل، مادر او در برنامه تلویزیونی از جان فشانی‌های فرزندش می‌گوید که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

برچسب ها: مادر شهید ، دانش آموز ، دفاع مقدس
