معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز از مراجعه ۱۲ تا ۱۵ هزار نفری شهروندان خوزستانی به اورژانس در هر دوره آلودگی هوا خبر داد و گفت که این بحران فشار سنگینی بر تخت‌های بیمارستانی وارد کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهرداد شریفی، با اشاره به تداوم آلودگی ناشی از سوختن نیزارهای تالاب هورالعظیم و تعطیلی مدارس و ادارات چند شهر استان خوزستان ذر روز چهارشنبه، اظهار کرد: در هر دوره از آلودگی، بین ۱۲ تا ۱۵ هزار نفر به علت مشکلات تنفسی به اورژانس‌های استان خوزستان مراجعه می‌کنند و حدود ۲ هزار نفر از آنان نیاز به بستری دارند. 

او افزود: این وضعیت فشار سنگینی بر تخت‌های بیمارستانی وارد کرده، در حالی که سهم دانشگاه از منابع مقابله با آلودگی هوا صفر است.

آقای شریفی گفت: آلودگی هوا در خوزستان دیگر پدیده‌ای مقطعی نیست و به امری روزمره تبدیل شده است. سالمندان، کودکان، مادران باردار و بیماران قلبی یا تنفسی باید تا حد امکان از حضور در فضای باز خودداری و در صورت ضرورت، از ماسک‌های استاندارد N۹۵ استفاده کنند.

او همچنین با اشاره به آتش‌سوزی‌های مکرر در بخش عراقی تالاب هورالعظیم بیان کرد: حل این بحران نیازمند عزم ملی و اقدام قاطع دستگاه‌های مسئول به ویژه سازمان محیط‌زیست است تا سلامت مردم بیش از این به خطر نیفتد. 

منبع: ایسنا

برچسب ها: خوزستان ، هورالعظیم ، علوم پزشکی
