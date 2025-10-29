از امروز چهارشنبه رقابت‌های فینال بخش الگوریتم المپیک برنامه‌نویسی در پارک فناوری پردیس آغاز شد و طی آن ۱۶۰ برنامه‌نویس ایرانی به همراه ۸ تیم خارجی به نبرد می‌پردازند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقه برنامه‌نویسی دومین دوره المپیک فناوری به منظور گردهمایی نخبگان و استعداد‌های برتر برنامه‌نویسی برگزار می‌شود. این رقابت‌ها بستری را برای شرکت‌کنندگان فراهم می‌کند تا مهارت‌ها، خلاقیت و دانش فنی خود را در محیطی رقابتی و هیجان‌انگیز به نمایش بگذارند. هدف این مسابقه، شناسایی و پرورش توانمندی‌های برجسته در برنامه‌نویسی، ایجاد فرصت‌های یادگیری و تبادل دانش و تجارب بین شرکت‌کنندگان است. 

در دومین دوره از این رقابت‌ها که از روز گذشته ۵ آبان آغاز به کار کرد، تیم‌های منتخب در لیگ‌های «فرانت-اند»، «پایتون/جنگو»، «الگوریتم» و «گولنگ» به رقابت پرداختند.

بخش رقابت‌های الگوریتم از اردیبهشت سال جاری آغاز به کار کرده بود و شرکت‌کنندگان پس از پشت سرگذاشتن دوره‌های آموزشی پنج‌ساعته مقدماتی و دو هفته رقابت آنلاین، امروز وارد مرحله نهایی شدند. 

فینال مسابقات الگوریتم دومین المپیک فناوری با حضور بیش از ۱۶۰ برنامه‌نویس برتر ایرانی و تیم‌هایی از ۸ کشور جهان در منطقه بین‌المللی نوآوری ایران آغاز شد. این رقابت که به‌صورت هم‌زمان در ایران و خارج از کشور در حال برگزاری است، یکی از چالشی‌ترین بخش‌های حوزه برنامه‌نویسی در المپیک فناوری ۲۰۲۵ به شمار می‌رود.

در مرحله مقدماتی این رقابت، حدود هزار نفر ثبت‌نام کردند که پس از برگزاری آزمون‌های مقدماتی و ارزیابی‌های فنی، ۱۰۰ نفر از برترین‌ها به مرحله فینال راه یافتند و در مرحله نهایی رقابت الگوریتمی، بیش از ۱۶۰ شرکت‌کننده از ایران و تیم‌هایی از کشور‌های هند، بنگلادش، عراق، ترکیه، آذربایجان، عمان، روسیه و رومانی حضور دارند.

ارزیابی مسابقات به‌صورت خودکار در سامانه آنلاین انجام می‌شود؛ ورودی‌ها و خروجی‌ها به‌طور خودکار توسط سامانه بررسی و بر اساس تطابق کامل، امتیاز صفر یا صد به تیم‌ها داده می‌شود. استفاده از منابع خارجی و سایت‌های کمکی محدود شده و تمامی مراحل با نظارت ضد تقلب پیش می‌رود.

در این رقابت پنج سؤال الگوریتمی طراحی شد که میزان پیچیدگی و سرعت حل آنها، امتیاز تیم‌ها را تعیین می‌کند. در پایان، سه تیم برتر معرفی می‌شود.

