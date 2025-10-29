جانشین فرمانده کل انتظامی تاکید کرد: پدافند غیرعامل با مردم محوری در دستور کار انتظامی است و باید بتوانیم کاهش آسیب پذیری را به حداکثر برسانیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار قاسم رضایی در جلسه پدافند غیرعامل که به مناسبت فرا رسیدن هفته آن، برگزار شد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: هر کشوری متناسب با فرضیات تهدیدات احتمالی پدافند غیرعامل دارد کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و بایستی با کاهش آسیبهای احتمالی نسبت به این مهم اقدام شود.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور یادآور شد: با توجه به تحولات پنج ساله اخیر در بخش پدافند غیرعامل کشور جا دارد از تمام کسانی که در این مدت تمام تلاش خود را برای کاهش تهدیدات و آسیبها انجام دادند قدردانی کنیم.
وی ادامه داد: حقیقتا امروز انتظامی تکیه گاهی برای بخشهای کشور است و جایگاه والایی دارد و از عزیزانی که نسبت به موضوع پدافند غیرعامل در فراجا فعالانه تلاش کردهاند صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم.
سردار رضایی تاکید کرد: پدافند غیرعامل با مردم محوری در دستور کار انتظامی و باید بتوانیم کاهش آسیب پذیری را به حداکثر برسانیم.
این مقام ارشد انتظامی با بیان این که در تمام دستورات عملیاتی باید پیوست پدافند غیرعامل لحاظ شود، گفت: در برنامه هفتم باید پدافند غیرعامل قابل مشاهده و شعله ور باشد.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور بیان داشت: بر اساس برآوردها روزانه حملات سایبری متعددی به ما صورت میگیرد ولی با رعایت اصول پدافند غیرعامل این حملات خنثی میشوند و آسیبی به دنبال ندارند.
وی با تاکید بر این که اصول و ملاحظات پدافند غیرعامل باید در همه موضوعات نهادینه و فرهنگ سازی شود؛ گفت: قدرت، استتار، فریب در برنامههای عملیاتی، تاکتیک ها، مدیریت، انسجام، تسلط فرمانده، گفتمان، طبقه بندیها و ... از ملاحظات و اصول پدافند غیرعامل محسوب میشوند که قدرت بازدارندگی را افزایش میدهند.
سردار رضایی پدافند عامل و غیرعامل را مکمل یکدیگر دانست و خاطرنشان کرد: در بحث پدافند غیرعامل نباید دچار روزمرگی شد و باید بدانیم که پدافند غیرعامل شعار نیست و ضرورتی است که الزامات خودش را دارد و این فرهنگ و مفهوم باید حفظ شود.
در این مراسم از مدیران و ردههای برتر در امر پدافند غیرعامل با اهداء لوح تقدیر شد.
