دادستان عمومی و انقلاب کلاردشت از تشکیل پرونده قضایی برای مدیر مرکز توانبخشی «فرشتگان مهر کلار» به اتهام ضرب و جرح یک کودک معلول خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی جعفری دادستان عمومی و انقلاب کلاردشت گفت: در روز ششم مهرماه رئیس بهزیستی کلاردشت طی تماس تلفنی، ضرب و جرح یکی از کودکان معلول ذهنی حرکتی مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست به نام «فرشتگان مهر کلار» را گزارش کرد که به لحاظ حساسیت موضوع، دادستانی فوراً وارد تحقیقات اولیه شد.

او با بیان اینکه متاسفانه کودک معلول (دختر) به جهت شدت خونریزی به بیمارستان چالوس منتقل شده است، افزود: دستور بازبینی دوربین‌های مداربسته مرکز صادر و مشخص شد کودک یاد شده مورد ضرب و جرح از سوی مدیر مرکز (خانم) قرار گرفته است.

جعفری گفت: با صدور دستور قضایی، در کمتر از سه ساعت پس از وصول خبر، این مرکز به دستور دادستانی پلمب و دستور اعزام کودکان به مرکز نگهداری کودکان واقع در عباس‌آباد صادر شد.

او افزود: کودک مذکور به پزشکی قانونی معرفی شد و بر اساس فیلم دوربین مداربسته و نظریه پزشکی قانونی مشخص شد که موضوع تجاوز جنسی به هیچ وجه مطرح نبوده، بلکه کودک مورد ضرب و جرح قرار گرفته است. همچنین شکستگی استخوان لگن نیز کذب بوده و آسیبی به سایر کودکان شناسایی نشد.

دادستان کلاردشت گفت: برای متهم در یکی از شعب بازپرسی تشکیل پرونده شده تا زوایای دیگر پرونده با دقت و حساسیت مورد بررسی قرار گیرد. همچنین طی قرار نظارت قضایی به مدت شش ماه، متهم از حضور و هرگونه فعالیت در مراکز بهزیستی منع شد.

جعفری افزود: همه کودکان مرکز مذکور، جهت بررسی آسیب‌های احتمالی در گذشته برای معاینه به پزشکی قانونی معرفی شدند.

