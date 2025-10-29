وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه ارتقای کیفیت ارتباطی لز اولویت‌های این وزارت خانه است، گفت: اتصال به فیبرنوری بدون پرداخت هزینه انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدستار هاشمی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار داشت: مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، مشوق‌هایی برای اتصال مشترکین و مردم به زیرساخت و بستر فیبر نوری در نظر گرفته‌ایم.

وی افزود: طبیعتاً در این فرآیند، ترتیبی اتخاذ شده که مردم نباید با هزینه جدیدی مواجه شوند. البته در شرایطی ممکن است برخی خدمات ویژه‌ای به‌صورت طبیعی توسط مشترکین دریافت شود. در این صورت، هزینه خدمات جدید و ارزش افزوده‌ای که فراتر از خدمات عادی درخواست می‌شود، طبیعتاً مطابق با تعرفه‌های اعلام‌شده پرداخت خواهد شد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: نکته مهم این است که اگر مردم عملاً از زیرساخت‌های ارتباطی استفاده می‌کنند—به‌ویژه در مورد خط ثابت—و این خط به زیرساخت فیبر نوری تغییر یابد، نباید هزینه جدیدی به شهروندان تحمیل شود. اگر چنین هزینه‌ای، مثلاً تا ۳۰ میلیون تومان، به شهروندان اعمال شود، لطفاً از طریق سامانه ۱۹۵ اطلاع‌رسانی شود تا ما موضوع را پیگیری و منعکس کنیم.

وی تأکید کرد: همان‌طور که پیش‌تر اعلام شد، هدف ما اتصال هر واحد مسکونی به فیبر نوری است. این موضوع نیز به‌صورت رسمی اعلام شده است.

هاشمی در ادامه گفت: نکته‌ای که وجود دارد این است که در گذشته، صنعت ارتباطات با سیاست سرکوب تعرفه مواجه بود. اکنون کاربران و اپراتور‌ها به‌طور جدی خواهان متناسب‌سازی تعرفه‌ها هستند تا بتوانند توسعه فعالیت‌های خود را دنبال کنند.

وی خاطرنشان کرد: ۶۵ درصد هزینه‌های کاربران ارتباطی کشور، هزینه‌های ارزی است که در سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. طبیعتاً هزینه‌های اپراتور‌ها و توسعه ارتباطات در کشور نیز به‌صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. همچنین هزینه‌های جاری، از جمله نیروی انسانی در بخش خصوصی، نیز افزایش داشته است. جنس درخواست‌هایی که مطرح شده، قابل تحمل است و ما آنها را به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی ارجاع داده‌ایم.

وی در پایان گفت: جلسات مفصلی با اپراتور‌های مختلف در این خصوص برگزار شده است. نکته مهم این است که در سیاست کلی وزارت ارتباطات، مراقبت از هزینه‌های نامتعارف مردم در اولویت قرار دارد. همچنین، ارتقای کیفیت ارتباطات به‌عنوان یک موضوع جدی در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفته است

برچسب ها: وزیر ارتباطات ، مشکلات اینترنت
خبرهای مرتبط
پزشکیان: مخالفت با دانش، مسیر رشد را مختل و باعث عقب‌ماندگی می‌شود
در دیدار وزیر ارتباطات با سفیر اندونزی تأکید شد؛
برگزاری دور جدید کمیسیون مشترک اقتصادی برای توسعه همکاری‌های ایران و اندونزی
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی:
اپراتور‌ها خواهان افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت هستند + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تحول در توسعه ارتباطات؛ از پروژه ملی فیبر نوری تا سیم‌کارت الکتریکی
اختصاص فوق‌العاده خاص به معلمان/ مجلس مشکلات تبدیل وضعیت معلمان را برطرف کند
هنجار شکنی در مدارس غیردولتی پذیرفتنی نیست؛ برخورد قاطع با متخلفان
شناسایی سویه جدید تب برفکی در ایران پس از ۴۲ سال/ هشدار سازمان دامپزشکی
نتایج نهایی پذیرش رشته‌های شرایط خاص کنکور سال ۱۴۰۴ اعلام شد
تولید دارویی با قابلیت دوگانه محافظت از قلب و دیابت
برگزاری دور جدید کمیسیون مشترک اقتصادی برای توسعه همکاری‌های ایران و اندونزی
رضایت تنها ۲.۴ درصد کاربران از کیفیت اینترنت/ هشدار درباره خطرات فیلترشکن‌های رایگان و دستگاه‌های هوشمند خانگی
ظفرقندی: تحریم‌ها در حوزه دارو اثر دارد، اما فعلا وضع از گذشته بهتر است
دارو‌های امپرازول و پنتوپرازول را خودسرانه مصرف نکنید
آخرین اخبار
هاشمی: ارتقای کیفیت ارتباطات اولویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است
آغاز نبرد برنامه‌نویس‌های ایرانی در فینال الگوریتم با حضور ۸ کشور
ثبت‌نام آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال ۱۴۰۴ آغاز شد
موفقیت فضانوردان در پرورش کریستال‌ها در فضا برای اولین بار
ابداع جوراب‌هایی هوشمند برای فعال کردن اعصاب و بازیابی حس در پای بیماران دیابتی
شناسایی یک منبع غیرمنتظره برای درخشش‌های مرموز آسمان در دهه ۱۹۵۰
تاثیر فوق العاده شیردهی بر ایمنی بلند مدت مادر در برابر سرطان سینه
موتو ایکس ۷۰ ایر؛ گوشی جدید موتورولا چه مشخصاتی دارد؟
هنجار شکنی در مدارس غیردولتی پذیرفتنی نیست؛ برخورد قاطع با متخلفان
کشف یک دریاچه آب شیرین زیرزمینی ۸۰۰۰۰۰ ساله در یونان
اجباری شدن پیش‌‎دبستانی ۲ از بروز بسیاری از چالش‌ها پیشگیری می‌کند
تولید دارویی با قابلیت دوگانه محافظت از قلب و دیابت
ظفرقندی: تحریم‌ها در حوزه دارو اثر دارد، اما فعلا وضع از گذشته بهتر است
کفش مناسب چه کفشی است؟ + فیلم
«چت‌جی‌پی‌تی» به مامور خرید شخصی شما تبدیل می‌شود!
صدرنشینی «اسمارت‌وان» برای حل ۳ چالش اینترنت اشیاء
شرکت بیش از ۱۲ هزار نفر در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کشور
رشد ۱۱ درصدی هنرستان‌های دخترانه عشایری
رضایت تنها ۲.۴ درصد کاربران از کیفیت اینترنت/ هشدار درباره خطرات فیلترشکن‌های رایگان و دستگاه‌های هوشمند خانگی
موشک «فالکون هوی» امسال پرتاب نمی‌شود
شناسایی سویه جدید تب برفکی در ایران پس از ۴۲ سال/ هشدار سازمان دامپزشکی
نتایج نهایی پذیرش رشته‌های شرایط خاص کنکور سال ۱۴۰۴ اعلام شد
۱۸ میلیون شاغل غیررسمی شهری، عمده جمعیت فاقد بیمه درمانی کشور هستند
تعریف ردیف بودجه فرهنگی مستقل برای دانشجویان علوم پزشکی
پایان‌نامه‌ها و رساله‌های فضای سایبر تقدیر می‌شوند
نقش بنیادی پزشکی خانواده در نظام سلامت
دارو‌های امپرازول و پنتوپرازول را خودسرانه مصرف نکنید
اختصاص فوق‌العاده خاص به معلمان/ مجلس مشکلات تبدیل وضعیت معلمان را برطرف کند
برگزیدگان نهایی چهاردهمین دوره تندیس فداکاری به‌زودی مشخص می‌شود
برگزاری دور جدید کمیسیون مشترک اقتصادی برای توسعه همکاری‌های ایران و اندونزی