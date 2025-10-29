باشگاه خبرنگاران جوان - سیدستار هاشمی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار داشت: مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، مشوق‌هایی برای اتصال مشترکین و مردم به زیرساخت و بستر فیبر نوری در نظر گرفته‌ایم.

وی افزود: طبیعتاً در این فرآیند، ترتیبی اتخاذ شده که مردم نباید با هزینه جدیدی مواجه شوند. البته در شرایطی ممکن است برخی خدمات ویژه‌ای به‌صورت طبیعی توسط مشترکین دریافت شود. در این صورت، هزینه خدمات جدید و ارزش افزوده‌ای که فراتر از خدمات عادی درخواست می‌شود، طبیعتاً مطابق با تعرفه‌های اعلام‌شده پرداخت خواهد شد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: نکته مهم این است که اگر مردم عملاً از زیرساخت‌های ارتباطی استفاده می‌کنند—به‌ویژه در مورد خط ثابت—و این خط به زیرساخت فیبر نوری تغییر یابد، نباید هزینه جدیدی به شهروندان تحمیل شود. اگر چنین هزینه‌ای، مثلاً تا ۳۰ میلیون تومان، به شهروندان اعمال شود، لطفاً از طریق سامانه ۱۹۵ اطلاع‌رسانی شود تا ما موضوع را پیگیری و منعکس کنیم.

وی تأکید کرد: همان‌طور که پیش‌تر اعلام شد، هدف ما اتصال هر واحد مسکونی به فیبر نوری است. این موضوع نیز به‌صورت رسمی اعلام شده است.

هاشمی در ادامه گفت: نکته‌ای که وجود دارد این است که در گذشته، صنعت ارتباطات با سیاست سرکوب تعرفه مواجه بود. اکنون کاربران و اپراتور‌ها به‌طور جدی خواهان متناسب‌سازی تعرفه‌ها هستند تا بتوانند توسعه فعالیت‌های خود را دنبال کنند.

وی خاطرنشان کرد: ۶۵ درصد هزینه‌های کاربران ارتباطی کشور، هزینه‌های ارزی است که در سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. طبیعتاً هزینه‌های اپراتور‌ها و توسعه ارتباطات در کشور نیز به‌صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. همچنین هزینه‌های جاری، از جمله نیروی انسانی در بخش خصوصی، نیز افزایش داشته است. جنس درخواست‌هایی که مطرح شده، قابل تحمل است و ما آنها را به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی ارجاع داده‌ایم.

وی در پایان گفت: جلسات مفصلی با اپراتور‌های مختلف در این خصوص برگزار شده است. نکته مهم این است که در سیاست کلی وزارت ارتباطات، مراقبت از هزینه‌های نامتعارف مردم در اولویت قرار دارد. همچنین، ارتقای کیفیت ارتباطات به‌عنوان یک موضوع جدی در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفته است