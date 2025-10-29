باشگاه خبرنگاران جوان - شهریار کشاورز شاهباز مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین در مراسم افتتاح این نیروگاه خورشیدی از بهره‌برداری نخستین نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ کیلوواتی در شهرک تخصصی انرژی خورشیدی شال خبر داد و گفت: این طرح با سرمایه‌گذاری ۷۰ میلیارد ریالی در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع راه‌اندازی شده و به شبکه برق متصل است.

وی اضافه کرد: نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ کیلوواتی "لاله ولی‌زاده" به عنوان نخستین طرح فعال در شهرک تخصصی انرژی خورشیدی شال با سرمایه‌گذاری ۷۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

کشاورز شاهباز افزود: این نیروگاه در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع احداث شده و با نصب ۲۸۰ پنل خورشیدی، به شبکه سراسری برق متصل شده است.

وی با اشاره به استقبال سرمایه‌گذاران از این شهرک تخصصی گفت: تاکنون ۲۹ قرارداد با متقاضیان سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت تولید ۱۸ مگاوات برق در زمینی به مساحت ۲۶ هکتار منعقد شده که در مرحله دیوارکشی، نصب استراکچر و اجرای پنل‌ها قرار دارند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین با بیان اینکه شهرک شال به عنوان نخستین شهرک تخصصی انرژی خورشیدی کشور شناخته می‌شود، اضافه کرد: توسعه این طرح‌ها نقش موثری در تحقق سیاست‌های کلان کشور در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی دارد.

مراسم بهره‌برداری با حضور ایرج موفق عضو هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، بلالی معاون فنی این سازمان، محمدنژاد معاون سرمایه‌گذاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و یوسف اینانلو مدیرعامل شرکت توزیع برق استان برگزار شد.

منبع: استانداری قزوین