همزمان با میلاد با سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار کادر درمان مرکز شبانه روزی خدمات جامع سلامت بخش انابد شهرستان بردسکن استان خراسان رضوی تجلیل شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت ولادت باسعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار بخشدار انابد به همراه شهردار، اعضای شورای اسلامی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام رضا (ع) و فرمانده حوزه مقاومت بسیج خواهران حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور در مرکز شبانه روزی خدمات جامع سلامت بخش انابد شهرستان بردسکن استان خراسان رضوی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات پزشکان و پرستاران شاغل در این مرکز و تبریک روز پرستار با اهداء شاخه گل از پرستاران تجلیل کردند. 
 در ادامه این مراسم حاضران از داروخانه شبانه‌روزی نیز سرکشی کردند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مهدی غروی - خراسان رضوی

