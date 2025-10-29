تیم ملی فوتسال ایران برای قهرمانی در بازی‌های کشور‌های اسلامی از انگیزه بالایی برخوردار است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتسال کشورمان تحت هدایت وحید شمسایی در حال حاضر خود را برای حضور در بازی‌های کشور‌های اسلامی آماده می‌کند. این مسابقات از ۱۳ آبان‌ماه با حضور ۸ تیم در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار می‌شود و ایران انگیزه بالایی برای قهرمانی در این دوره از مسابقات را دارد.

طبق قرعه‌کشی این بازی‌ها، ایران با تیم‌های مراکش، تاجیکستان و افغانستان در گروه دوم قرار گرفته است. در دیگر گروه این رقابت‌ها، عربستان سعودی، لیبی، ازبکستان و جمهوری آذربایجان با یکدیگر رو‌به‌رو خواهند شد.

گروهی که ایران در آن قرار گرفته گروه بسیار سختی است چرا که هر ۴ تیم حاضر در آن، در جام جهانی ۲۰۲۴ حضور داشتند و می‌توانند بازی‌های باکیفیتی در مرحله گروهی رقم بزنند.

انگیزه بالای تیم ملی فوتسال برای قهرمانی در ریاض با انگیزه انتقام

از طرفی دیگر تیم ایران انگیزه زیادی برای رویارویی با مراکش دارد. مراکش در جام جهانی ۲۰۲۴ در مرحله یک هشتم نهایی موفق شد شاگردان وحید شمسایی را با نتیجه ۴ بر ۳ از پیش رو بردارد و حالا تیم ملی ایران به قصد انتقام روبروی مراکشی‌ها قرار خواهد گرفت.

افغانستان و تاجیکستان، دیگر تیم‌های همگروه ایران نیز در حال حاضر به عنوان قدرت‌های جدید فوتسال آسیا شناخته می‌شوند و شاگردان شمسایی کار راحتی مقابل آنها نخواهند داشت.

تیم ملی ایران در حال حاضر با ترکیبی از بازیکنان جوان و با تجربه پا به بازی‌های کشور‌های اسلامی می‌گذارد و این رقابت‌ها می‌تواند مسابقات خوبی برای آماده‌سازی هرچه بیشتر تیم ملی برای جام ملت‌های آسیا باشد؛ هرچند قهرمانی در بازی‌های کشور‌های اسلامی به خودی خود از اهمیت بالایی برای فدراسیون فوتبال برخوردار است.

