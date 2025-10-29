باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار "علیرضا دلیری" در حاشیه مراسم تشییع پیکر مطهر #شهید_محمدعلی_پیواسته گفت :ماموران انتظامی استان با اشراف اطلاعاتی و همکاری مردم موفق به دستگیری ۴۴۸ نفر سوداگر مرگ و ۲۴۳۰ نفر خرده فروش و متلاشی نمودن ۲۶ باند موادمخدر از ابتدای سال تاکنون گردیدند.

وی افزود : پلیس برای ساختن جامعه‌ای امن و عاری از مواد مخدر شهدای بسیاری را در جهت سلامت جامعه تقدیم ملت ایران نموده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان در پایان به خانواده‌ها توصیه نمود.

با نظارت، گفت‌و‌گو و همراهی، از گرایش فرزندانشان به مواد مخدر پیشگیری و هرگونه اطلاعی از فعالیت سوداگران مرگ را به سامانه ۱۱۰ پلیس اطلاع دهند.

