باشگاه خبرنگاران جوان -شهرام شفیعی در گفتگو با خبرنگاران گفت: از مجموع ۶۱ هزار تن نهاده‌ دامی توزیع شده در هفت ماهه گذشته، میزان ۹ هزار تن کنجاله سویا، ۱۱ هزار تن ذرت و ۱۵ هزار تن جو پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه توزیع شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: با وجود شرایط دشوار پس از تهاجم اخیر، این میزان نهاده با پیگیری‌های مستمر سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی و تلاش‌های همکاران در معونت بهبود تولیدات دامی سازمان و اداره کل پشتیبانی امور دام استان جذب و بین تولیدکنندگان توزیع شد تا خللی در تأمین امنیت غذایی استان ایجاد نشود.

وی بر پشتیبانی از زیر بخش دام و طیور، تقویت تولید داخلی و ایجاد تعادل در بازار از طریق تضمین ادامه تولید تاکید و خاطرنشان کرد: تلاش‌ها برای پشتیبانی کامل از تولیدکنندگان استانی و تضمین نقش محوری صنعت دام و طیور استان در تأمین امنیت غذایی کشور ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه به رغم مشکلات بوجود آمده در عدم تامین ارز لازم برای واردات نهاده‌های دامی در دو ماه گذشته اقدامات خوبی در استان در توزیع نهاده‌های دامی صورت پذیرفته است افزود: در شهریور ماه امسال ۲ هزار و ۹۹۸ تن نهاده جو و در مهرماه نیز ۳ هزار و ۱۱۲ تن ذرت، ۵ هزار و ۸۹۰ تن جو و یک هزار و ۷۰ تن کنجاله سویا بین صاحبان واحد‌های دام و طیور استان آذربایجان شرقی توزیع شد.

منبع:جهادکشاورزی آذربایجان شرقی