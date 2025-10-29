رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی از توزیع ۶۱ هزار تن نهاده دامی در هفت ماهه گذشته خبر داد و تاکید کرد: این اقدام در راستای پشتیبانی از زیر بخش دام و طیور، تقویت تولید داخلی و ایجاد تعادل در بازار صورت گرفت است.

باشگاه خبرنگاران جوان -شهرام شفیعی در گفتگو با خبرنگاران گفت: از مجموع ۶۱ هزار تن نهاده‌ دامی توزیع شده در هفت ماهه گذشته، میزان ۹ هزار تن کنجاله سویا، ۱۱ هزار تن ذرت و ۱۵ هزار تن جو پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه توزیع شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: با وجود شرایط دشوار پس از تهاجم اخیر، این میزان نهاده با پیگیری‌های مستمر سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی و تلاش‌های همکاران در معونت بهبود تولیدات دامی سازمان و اداره کل پشتیبانی امور دام استان جذب و بین تولیدکنندگان توزیع شد تا خللی در تأمین امنیت غذایی استان ایجاد نشود.

وی بر پشتیبانی از زیر بخش دام و طیور، تقویت تولید داخلی و ایجاد تعادل در بازار از طریق تضمین ادامه تولید تاکید و خاطرنشان کرد: تلاش‌ها برای پشتیبانی کامل از تولیدکنندگان استانی و تضمین نقش محوری صنعت دام و طیور استان در تأمین امنیت غذایی کشور ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه به رغم مشکلات بوجود آمده در عدم تامین ارز لازم برای واردات نهاده‌های دامی در دو ماه گذشته اقدامات خوبی در استان در توزیع نهاده‌های دامی صورت پذیرفته است افزود: در شهریور ماه امسال ۲ هزار و ۹۹۸ تن نهاده جو و در مهرماه نیز ۳ هزار و ۱۱۲ تن ذرت، ۵ هزار و ۸۹۰ تن جو و یک هزار و ۷۰ تن کنجاله سویا بین صاحبان واحد‌های دام و طیور استان آذربایجان شرقی توزیع شد.

منبع:جهادکشاورزی آذربایجان شرقی

برچسب ها: جهادکشاورزی ، نهاده دامی
خبرهای مرتبط
توزیع ۱۲هزار تن نهاده دامی در آذربایجان شرقی
توزیع ۹۸ هزار تن نهاده دامی در آذربایجان شرقی
اعتبار ۳۴ میلیاردی برای تهیه نهاده دامی آذربایجان شرقی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آمادگی تیم بسکتبال نوجوانان مراغه برای حضور در مسابقات کشوری
کشف و ضبط ۲۳۴ حلقه لاستیک قاچاق در مرند
هشدار درباره توقف پروژه های نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند
یک فوتی در آتش سوزی تولیدی مواد پلاستیکی در تبریز
آخرین اخبار
یک فوتی در آتش سوزی تولیدی مواد پلاستیکی در تبریز
هشدار درباره توقف پروژه های نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند
کشف و ضبط ۲۳۴ حلقه لاستیک قاچاق در مرند
آمادگی تیم بسکتبال نوجوانان مراغه برای حضور در مسابقات کشوری
افتتاح دفتر نمایندگی بنیاد ملی نخبگان شهرستان در دانشگاه بناب
ایجاد حوزه آزمون سراسری در شهرستان خداآفرین در دستور کار قرار گیرد