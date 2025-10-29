باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه واشنگتن پست نوشت که جنگهای تجاری که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به راه انداخت، به وخامت روابط واشنگتن با متحدانش در آسیا و اروپا منجر شد و زمینه را برای افزایش نفوذ چین تسهیل کرد.
این روزنامه افزود که این پسرفت در روابط، فرصتی را برای چین فراهم کرد تا جایگاه خود را در صحنه بینالمللی تقویت کرده و نفوذ جهانی خود را گسترش دهد.
واشنگتن پست اشاره کرد که اگرچه ترامپ در مذاکرات خود با شی جین پینگ، رئیسجمهور چین، به برخی دستاوردهای تاکتیکی مانند به تعویق انداختن محدودیتها بر صادرات فلزات خاکی کمیاب و حل و فصل وضعیت اپلیکیشن تیکتاک در ایالات متحده دست یافت، اما پکن همچنان برتری آشکاری نسبت به واشنگتن حفظ کرده است.
بر اساس ارزیابی این روزنامه، سیاستهای اقتصادی تهاجمی ترامپ نه تنها با متحدان غربی، بلکه با کشورهای بزرگی مانند برزیل و هند نیز اختلافاتی ایجاد کرد که این امر نفوذ آمریکا در نهادهای بینالمللی را تضعیف نمود؛ در حالی که چین از این وضعیت برای گسترش برنامههای خود و افزایش تأثیر جهانیاش بهره برد.
این روزنامه همچنین توضیح داد که در شرایطی که دولت ترامپ، برنامههای آمریکا برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را کاهش داد، چین جایگاه خود را بهعنوان بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده فناوریهای انرژی سبز و خودروهای الکتریکی در جهان تقویت کرد.
این روزنامه به نقل از راش دوشی ، مقام مسئول در دولت جو بایدن (رئیسجمهور سابق)، نوشت: چین شاید در بحثها پیروز نشود، اما در بازی برنده میشود. این اظهارات اشاره به موفقیت پکن در بهرهبرداری از نوسانات سیاست آمریکا برای تثبیت موقعیت بینالمللی خود دارد.
لازم به ذکر است که پیشتر وزارت خارجه چین اعلام کرده بود شی جین پینگ در تاریخ ۳۰ اکتبر در شهر بوسان کرهجنوبی با دونالد ترامپ دیدار خواهد کرد.
منبع: آر تی