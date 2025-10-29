باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - شهرداری قائمشهر، کاسپین فریدونکنار، ارمیکو نوشهر، دریای بابل و طوس ساری، نمایندگان مازندران در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ لیگ دسته چهارم فوتبال بزرگسالان کشور خواهند بود.

رقابت‌های امسال لیگ دسته چهارم فوتبال ایران با حضور ۷۰ تیم در ۶ گروه برگزار می‌شود که تیم‌های شهرداری قائمشهر و کاسپین فریدونکنار در گروه اول با تیم‌های پاس شمیران، پراتیک گلستان، آرادگستر تهران، کوثر قرچک، انتظار بجنورد، سیمان شاهرود، شهباز خراسان، ستارگان ایرانیان البرز، نساجی خراسان و فجر بیدخت رقابت می‌کنند.

در گروه دوم هم ۳ تیم مازندرانی ارمیکو نوشهر، دریای بابل و طوس ساری با تیم‌های پاراگ تهران، مقاومت تهران، پاس گیلان، دانش پایدار آرکا، سرخ پوشان قم، ماشین سازی زنجان و کیان جوان قزوین رو‌به‌رو خواهند شد.

در پایان مرحله نخست لیگ دسته چهارم فوتبال بزرگسالان کشور، ۱۲ تیم شامل ۲ برتر، هر ۶ گروه به لیگ دسته سوم صعود می‌کنند.

۱۸ شامل تیم‌های سوم تا پنجم گروه‌ها در لیگ دسته چهارم باقی می‌مانند و سایر تیم‌ها به رقابت‌های استانی سقوط خواهند کرد.