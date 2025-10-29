۵ تیم مازندرانی در دومین دوره مسابقات لیگ دسته چهارم فوتبال بزرگسالان کشور شرکت می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - شهرداری قائمشهر، کاسپین فریدونکنار، ارمیکو نوشهر، دریای بابل و طوس ساری، نمایندگان مازندران در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ لیگ دسته چهارم فوتبال بزرگسالان کشور خواهند بود.

رقابت‌های امسال لیگ دسته چهارم فوتبال ایران با حضور ۷۰ تیم در ۶ گروه برگزار می‌شود که تیم‌های شهرداری قائمشهر و کاسپین فریدونکنار در گروه اول با تیم‌های پاس شمیران، پراتیک گلستان، آرادگستر تهران، کوثر قرچک، انتظار بجنورد، سیمان شاهرود، شهباز خراسان، ستارگان ایرانیان البرز، نساجی خراسان و فجر بیدخت رقابت می‌کنند.

در گروه دوم هم ۳ تیم مازندرانی ارمیکو نوشهر، دریای بابل و طوس ساری با تیم‌های پاراگ تهران، مقاومت تهران، پاس گیلان، دانش پایدار آرکا، سرخ پوشان قم، ماشین سازی زنجان و کیان جوان قزوین رو‌به‌رو خواهند شد.

در پایان مرحله نخست لیگ دسته چهارم فوتبال بزرگسالان کشور، ۱۲ تیم شامل ۲ برتر، هر ۶ گروه به لیگ دسته سوم صعود می‌کنند.

۱۸ شامل تیم‌های سوم تا پنجم گروه‌ها در لیگ دسته چهارم باقی می‌مانند و سایر تیم‌ها به رقابت‌های استانی سقوط خواهند کرد.

برچسب ها: مسابقات فوتبال ، لیگ فوتبال
خبرهای مرتبط
صدر جدول لیگ برتر فوتبال مازندران به رنگ آبی دریا
پیروزی اول پدیده ساری و شاهین آمل در لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور
تساوی ارزشمند پاسارگاد مازندران در اصفهان و شکست نساجی در تبریز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تشکیل پرونده قضایی برای مدیر متهم به ضرب و جرح کودک معلول در کلاردشت
لغو مجمع انتخاباتی هیات فوتبال مازندران + فیلم
جشنواره انار فرصتی برای راهیابی یاقوت‌های سرخ بهشهر به سایر استان‌ها
اجرای محدودیت‌های ترافیکی از امروز در جاده‌های شمال
تحقق پیشگیری از تخلفات نیازمند نظارت هوشمندانه و مستمر
توصیه به دامداران؛ پایش و هشدار مستمر علیه بیماری تب برفکی در جویبار
سه مازندرانی در اردوی تیم ملی اسکیت رولبال
تشدید گشت بازرسی تعزیرات در مازندران
برداشت برنج کشت مجدد در بابلسر
لیگ ۴ فوتبال با شرکت ۵ تیم مازندرانی
آخرین اخبار
لیگ ۴ فوتبال با شرکت ۵ تیم مازندرانی
تشکیل پرونده قضایی برای مدیر متهم به ضرب و جرح کودک معلول در کلاردشت
برداشت برنج کشت مجدد در بابلسر
تشدید گشت بازرسی تعزیرات در مازندران
سه مازندرانی در اردوی تیم ملی اسکیت رولبال
لغو مجمع انتخاباتی هیات فوتبال مازندران + فیلم
تحقق پیشگیری از تخلفات نیازمند نظارت هوشمندانه و مستمر
جشنواره انار فرصتی برای راهیابی یاقوت‌های سرخ بهشهر به سایر استان‌ها
توصیه به دامداران؛ پایش و هشدار مستمر علیه بیماری تب برفکی در جویبار
اجرای محدودیت‌های ترافیکی از امروز در جاده‌های شمال
توقف فعالیت یک واحد دانه‌بندی شن و ماسه در محور هراز