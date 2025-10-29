بیژن میرباقری گفت: هدف من از ساخت «الگوریتم» در واقع ساخت یک سریال پلیسی درباره خیلی از مسائلی که در حال حاضر جامعه با آن درگیر است؛ بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - ژانر پلیسی همواره از محبوب‌ترین گونه‌های نمایشی در میان مخاطبان بوده است؛ ژانری که با تعلیق و معما، بیننده را تا واپسین لحظه به دنبال حقیقت می‌کشاند. تازه‌ترین تلاش تلویزیون در این حوزه، سریال «الگوریتم» است؛ مجموعه‌ای که از شبکه سه سیما روی آنتن رفته و از همان قسمت‌های نخست توانسته نگاه‌ها را به خود جلب کند.

درواقع، آثار پلیسی با ترکیب رمزوراز، تعقیب‌وگریز، و تقابل نیروهای خیروشر، همواره مجالی برای داستان‌گویی جذاب فراهم کرده‌اند. سریال «الگوریتم» نیز با اتکا بر همین ساختار، قصه‌ای تازه و معاصر را روایت می‌کند. این سریال از همان آغاز، مخاطب را در مسیر گره‌های اصلی داستان و موقعیت‌های پیچیده‌ی شخصیت‌ها قرار می‌دهد و به‌تدریج در فضای معماییِ روایت غوطه‌ور می‌شود.

ویژگی برجسته‌ سریال «الگوریتم» انتخاب هوشمندانه‌ سوژه‌ای به‌روز و شکل‌دهی روابط میان قطب‌های مثبت و منفی در قالبی واقع‌گرایانه است؛ رویکردی که نوید یک داستان پلیسی محتوامحور و دارای بستر اجتماعی را می‌دهد.

این سریال همچنین یادآور بازگشت بیژن میرباقری به جایگاه کارگردانی پس از نزدیک به ۱۰ سال دوری از تولید آثار نمایشی است. میرباقری که کار خود را از سینمای کوتاه آغاز کرد، در دهه ۱۳۸۰ وارد عرصه سریال‌سازی شد و تجربه ارتباط مستقیم با مخاطب تلویزیون را نیز به دست آورد. وی پس از وقفه‌ای چند ساله در کارگردانی، بخشی از فعالیت‌های خود را صرف آموزش و همراهی با نسل جدید فیلم‌سازان کرد و اکنون با «الگوریتم» به مدیوم تلویزیون بازگشته است تا ترکیب هوشمندانه‌ای از تعلیق، درام و دغدغه‌های روز جامعه را ارائه دهد. در ادامه گفت‌وگویی با او داشته‌ایم که می‌خوانید.

بیژن میرباقری، کارگردان سریال الگوریتم در پاسخ به این سوال که چه شد سراغ این سوژه رفتید، اظهار کرد: دلایل متعددی برای انتخاب این قصه وجود داشت، هدف من درواقع ساخت یک سریال پلیسی بود، خیلی از مسائلی که در حال حاضر جامعه با آن درگیر است موضوع سایت‌های شرط بندی و دزدی از بانک‌ها و غیره و تبعات و پیامدهایی است که می‌تواند با خود به همراه داشته باشد. این موضوع فی‌نفسه می‌تواند برای هر کارگردانی جذابیت داشته باشد که خب برای من نیز همین‌طور بود.

وی ادامه داد: برای سریال «الگوریتم» نیز درست همچون هر سوژه دیگری در ابتدا ارزیابی‌های لازم صورت گرفت و سپس نسبت به ساخت آن اقدام کردیم.

کارگردان سریال در پاسخ به این سوال که داستان «الگوریتم» تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است، عنوان کرد: این سریال به‌طور کامل ساخته و پرداخته ذهن تیم طراحی و نویسنده این مجموعه ولی مبتنی‌بر موقعیت پیرامون و برگرفته از داستان‌های واقعی شکل گرفته است و سختی کار هم درست از اینجا شروع می‌شود که داستان از حالت یک خطی، تبدیل به یک داستان چند خطی شده که آدم‌های مختلفی را درگیر سیطره یک خط اصلی خود که همان سیاوش کیان است، می‌کند.

میرباقری در ادامه در خصوص همکاری پلیس با این سریال نیز عنوان کرد: خوشبختانه پلیس برای ساخت این سریال همکاری لازم را با ما داشت و مشکلی از این بابت نداشتیم.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که به نظر شما مخاطب تا چه اندازه توانسته با سریال «الگوریتم» ارتباط برقرار کند، اظهار کرد: از آنجایی که فیلمبرداری سریال در سطح شهر همچنان ادامه دارد، به‌طور مستقیم با مردم در ارتباط هستیم و این طور که از بازخوردها متوجه شدیم، مخاطبان در قسمت‌های ابتدایی واکنش‌های مثبتی نشان دادند و بازخوردهای مثبتی از آن‌ها دریافت کردیم. همین مسئله موجب شده تا عوامل کار از این بازخوردها انگیزه مضاعفی برای ساخت ادامه سریال پیدا کنند.

میرباقری همچنین در پایان در پاسخ به این سوال که آیا بازهم برای ساخت فیلم و سریال، سراغ سوژه‌ها‌یی در ژانر اکشن - پلیسی همچون سریال «الگوریتم» خواهید رفت یا خیر اظهار کرد: قطعا. اگر موضوع جذابی وجود داشته باشد حتما باز هم سراغ ساخت سریال‌هایی در این ژانر خواهم رفت.