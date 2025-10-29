باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسین مهرعلیان گفت: مدتی پیش، کارکنان یک مرکز پستی به مردی که یک بسته مشکوک به همراه و قصد ارسال آن به شهرستان دیگری را داشت، شک کرده و با پلیس تماس گرفتند.

وی افزود: در پی دریافت این تماس، دستگیری متهم در دستور کار تیم عملیات کلانتری ۱۵۴ وردآورد قرار گرفت.

سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: با حضور تیم عملیات مشخص شد شخصی بسته‌ای را که حاوی تعداد ۶ هزار و ۵۰۰ عدد قرص‌های غیرمجاز و قاچاق و تعدادی محصولات غیر اخلاقی بوده قصد داشته از طریق شرکت پستی ارسال کند که کارمندان به آن مشکوک می‌شوند و به پلیس اطلاع می‌دهند.

مهرعلیان با اشاره به اینکه ارزش مادی این بسته دو میلیارد ریال برآورد شده است و متهم نیز دستگیر شد، گفت: با بررسی بیشتر مشخص شد فردی حدودا ۳۵ ساله و دارای سوابق کیفری، قصد سوء استفاده از یک شرکت پستی جهت جابه‌جایی این اموال ممنوعه و قاچاق را داشته که با هوشیاری کارمندان و پلیس موفق به انجام این کار نشد.

وی توصیه کرد: شرکت‌های پستی در قبول سفارش‌ها و مرسولات پستی الزامات قانونی را رعایت کنند و با هوشیاری از قبول سفارش‌های مشکوک خودداری کنند. همچنین در صورت نیاز گزارشات خود را به پلیس اطلاع دهند.