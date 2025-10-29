باشگاه خبرنگاران جوان - حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روند دانش بنیان شدن یک مسیری دارد و در این رابطه ویژگی‌ها برای دانشی بودن و فناورانه بودن یک موضوع هیچ گونه تغییری نکرده است بلکه صرفا دقت در انتخاب را بیشتر کرده‌ایم.

وی ادامه داد: روش کار پیش ازاین به این صورت بود که فرد در موضوعات عمومی ورود و آن موضوع را احصا می‌کرد اکنون سعی بر این است که موضوع را احصا کنیم و در موضوع موردنظر افراد تخصصی را بفرستیم برای همین شاید روند کار سخت‌تر شده باشد ولی کمک می‌کند که به بحث‌های دانش بنیان کیفیت بالاتری پیدا کنند تا کمیت بیشتری.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور بیان داشت: هدف این است که کیفیت حفظ شود و مهم نیست کمیت افزایش یابد، چون ما هر چه ساده‌تر بگیریم این تعداد افزایش می‌یابد ولی برای ما مهم این است که شرکت‌هایی که می‌توانند این فرایند لازم را طی کنند کیفیت لازم را داشته باشند.

افشین یادآورشد: البته ممکن است داوران ما اشتباه کنند که در این رابطه نیز دو یا سه بار اجازه تجدیدنظر به وسیله داوران جدید داده خواهد شد.

وی اظهار داشت: سختگیری در ثبت ایده‌های نوآورانه به هیچ وجه وجود ندارد و اقلام راهبردی توسط معاونت علمی رئیس جمهور از وزارتخانه‌های مختلف احصا شده و روی سایت این معاونت قرار گرفته است و هر شرکتی که آن محصول را داشته باشد بدون ارزیابی، دانش بنیان می‌شود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور اضافه کرد: اگر پروژه فناورانه باشد حتما دانش بنیان می‌شود، اما گاه ممکن است مرز بین فناورانه و صنعتی فاصله داشته باشد به این نحو که یک ایده یا محصول تکنولوژی محور باشد یا محصولی که از خارج آورده شده یک قسمتی در داخل مونتاژ می‌شود و سهم دانشی آنها کمتر است که در این صورت ممکن است آنها را دانش بنیان نکنیم ولی ایده کلی این است که اگر کار نوآورانه و فناورانه باشد حتما دانش بنیان خواهد شد.