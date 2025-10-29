سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق منزل مسکونی که اقدام به سرقت ارز و طلا‌های زینتی کرده بود، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد افشار گفت: طی گزارش یکی از شهروندان مبنی بر سرقت یک عدد زیورآلات طلا و کلکسیونی با ارزش از منزل مسکونی‌اش، تیم عملیات کلانتری ۱۸۱ چیتگر تحقیقات خود را برای دستگیری سارق یا سارقان آغاز کردند.

وی افزود: مأموران پس از مراجعه به منزل مورد سرقت واقع شده و با بررسی محل سرقت متوجه به سرقت رفتن اموال دیگری نیز می‌شوند که در ابتدا فرد شاکی متوجه سرقت شدن آن اموال نبوده است که این موارد سرقت شده شامل ارز‌های یورو، دلار و لیر و همچنین تعدادی زیورآلات طلا بودند که در مجموع به ارزش حدود ۸ میلیارد ریال برآورد شد.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: مأموران با بازبینی دوربین‌های مداربسته و شگرد‌های نوین پلیسی، هویت سارق و محل اختفاء آن را شناسایی و طی یک عملیات ضربتی متهم را در مخفیگاهش غافلگیر و دستگیر کردند.

افشار گفت: در بازرسی از مخفیگاه سارق، اموال مسروقه کشف شد. متهم در بازجویی‌های انجام شده ضمن اعتراف به سرقت خود بیان کرد که از قبل می‌دانسته مالباخته در خانه خود این اموال با ارزش را نگهداری می‌کند و با نقشه قبلی و در زمان نبودن مالک در خانه، وارد شده و اموال ارزشمند را سرقت کرده است.

وی به شهروندان توصیه کرد که از نگهداری اموال با ارزش در منزل خودداری کرده، منزل خود را به دزدگیر و وسایل ضد سرقت مجهز کنند. همچنین کلید منزل خود را به دست کسی امانت ندهند.

برچسب ها: سرقت ارزهای خارجی ، پلیس پیشگیری پایتخت
