مجمع عمومی سالیانه فدراسیون اسکیت با حضور مسئولان وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و اعضای مجمع به صورت حضوری و وبیناری برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجمع عمومی سالیانه این فدراسیون در سال ۱۴۰۳ با حضور سیدمحمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، مهین فرهادیزاده نایب رئیس کمیته ملی المپیک، کامیار سلطانی مدیرکل امور مشترک فدراسیونها، مجید هنرجو رئیس فدراسیون و سایر اعضا به صورت حضوری و وبیناری برگزار شد.
در ابتدای این مجمع کلیپی از اقدامات فدراسیون در سال ۱۴۰۳ منتشر شد، پس از آن مجید هنرجو با تشکر از حمایتهای وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، به تشریح عملکرد فدراسیون در سال جاری پرداخت و گفت: اسکیت رشتهای خانواده محور و همگانی است. ۱۲رشته تحت پوشش زیر مجموعه فدراسیون جهانی قرار دارد که در ایران ۱۰ رشته را ساماندهی میکنیم.
وی افزود: در سال گذشته بازیهای جهانی اسکیت را در پیش داشتیم که یکی از بزرگترین رویدادهای ما محسوب میشد و به جهت اینکه بیش از ۱۲ هزار ورزشکار، داور و کادر اجرایی و بالای ۱۰۰ کشور در آنجا حضور داشتند تلاش کردیم در این رویداد عملکرد خوبی داشته باشیم. خوشبختانه در همین رویداد و در رشته اینلاین فریاستایل ۲ مدال طلا و یک مدال برنز به دست آوردیم. در همین رویداد هم ۴ سهمیه برای بازیهای جهانی چِنگدو برای ایران به دست آمد. پس از آن در مسابقات کاپ جهانی اینلاین فریاستایل میلان ایتالیا در سال گذشته شرکت کردیم که نمایندگان اعزامی ایران خوش درخشیدند. همچنین در مسابقات قهرمانی رشته رولبال تیمهای آقایان و بانوان کشورمان، با عملکرد خوبی که داشتند نایب قهرمان آسیا شدند.
رئیس فدراسیون اسکیت با اشاره به مسابقات میلان تصریح کرد: پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ورزشکاران ما عازم کاپ جهانی میلان شدند که در آنجا صاحب ۳ مدال طلا، یک نقره و ۳ برنز شدند. پس از آن در رقابتهای قهرمانی آسیا صاحب ۹ مدال رنگارنگ شامل ۲ مدال طلا، ۲ مدال نقره و پنج مدال برنز شدیم. برای نخستینبار در تاریخ این رشته نیز تیمهای جوانان خودمان را در بخش دختران و پسران به این رویداد اعزام کردیم به طوری که آنها از حضور در کره جنوبی تجربه ارزشمندی کسب کردند.
هنرجو در خصوص بازیهای جهانی چِنگدو یادآور شد: در بازیهای جهانی چنگدو یک مدال برنز دست پیدا کردیم، هر چند امکان داشت که صاحب ۲ مدال شویم، اما این امکان فراهم نشد. برای همین رویداد، چین با آن همه سرمایهگذاری تنها موفق به کسب ۲ سهمیه شد، اما به جهت میزبانی ۲ سهمیه دیگر هم به این کشور تعلق گرفت. تیم ایران به همراه چین تایپه سهمیه کامل را به دست آوردند و این مایه خوشحالی است به نحوی که ۱۳ درصد سهمیه کاروان اعزامی به این رویداد متعلق به رشته اسکیت بود. ورزشکاران ما توانستند نتیجه خوبی در آنجا کسب کنند و ما از عملکرد آنها رضایت داریم.
او به مسابقات جام باشگاههای جهان رولبال هم پرداخت و گفت: این مسابقات با حضور تیمهای مدعی هند و مصر در شرایطی برگزار شد که نماینده ایران توانست مقتدرانه به عنوان قهرمانی و مدال طلا دست پیدا کند.
رئیس فدراسیون اسکیت در خصوص فعالیتهای انجامشده در بُعد زیر ساختی تاکید کرد: در بُعد زیرساختی پیست آکادمی ملی اسکیت آزادی نزدیک به ۱۲ سال بود که بهینهسازی نشده بود، اما خوشبختانه با کمک شهردار وقت منطقه ۲۲ و کمکهای مقامعالی وزارت ورزش، تمامی تلاشها منجر به این شد این پیست را بهسازی کنیم.
هنرجو درباره فعالیتهای انجام شده استانها در جهت رشد و توسعه اسکیت تصریح کرد: مسوولان استانها در حال برنامهریزی هستند تا بتوانند این رشته را رشد و توسعه بیشتری بدهند. برای همین هم از روسای هیأتهای استانی کمال تشکر و قدردانی را دارم که در جهت ارتقای این رشته بدون هیچ چشمداشتی فعالیت میکنند.
وی اظهار کرد: خوشبختانه از طریق اعتبارات شرکت نفت توانستیم تجهیزاتی مانند سنسور را خریداری کنیم تا بتوانیم آنها را در اختیار استانها قرار بدهیم. همچنین در بخشهای مختلف مانند آموزش، همگانی و فرهنگی به لطف همکاران فدراسیون توانستیم فعالیتهای خوبی در این زمینهها داشته باشیم به طوری که نسبت به گذشته رشد خوبی را شاهد باشیم.
سپس گزارش حسابرس، خزانهدار و بازرس فدراسیون در سال ۱۴۰۳ از سوی مسئولان مربوطه ارائه و به همراه بودجه پیشنهادی و تقویم سال ۱۴۰۴ به تصویب اعضای مجمع رسید. در حاشیه این مجمع برخی از روسای هیأتها و سایر اعضا مطالبی را مطرح کردند.
مهین فرهادیزاد نایب رییس کمیته ملی المپیک نیز در بخشی از این مجمع گفت: اسکیت یکی از رشتههای جذاب و مورد علاقه میان کودکان، نوجوانان و جوانان محسوب میشود و هنگامی که پای موفقیت آنها در میان باشد قطعا خانوادهها هم با علاقه فراوان در تمام مسابقات حضور پیدا میکنند تا از فرزندان خود حمایت کنند. خوشبختانه دختران ورزشکار در میادین بینالمللی توانستهاند روی سکوهای قهرمانی قرار بگیرند به طوری که این رشته اکنون یکی از رشتههای شانس مدال ما در هر رویدادی محسوب میشود. اسکیت رشتهای است که مورد توجه مسوولان وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک است. عزیزانی که در فدراسیون حضور دارند اکثرا از طیف جوان محسوب میشوند و خوشبختانه در تمامی زمینهها رشد و سرعت خوبی به خود گرفته است.
در پایان این جلسه محمدشروین اسبقیان معاون توسعه قهرمانی وزارت ورزش و جوانان هم گفت: از رییس فدراسیون، همکاران تلاشگر و سایر اعضا که در این مجمع به صورت حضوری و وبیناری حضور دارند کمال تشکر و قدردانی را دارم. از گزارش خوب و جامع حسابرس، خزانهدار و بازرس لذت بردم بابت اینکه شفافیت در ارائه گزارش این بزرگواران وجود داشت. وقتی در مجامع عمومی همه چیز شفاف بیان شود به عنوان مسوولان وزارت ورزش که روی تمام موارد نظارت داریم این را به فال نیک میگیرم.
وی افزود: در گذشته نگاه تفریحی به این رشته میشد، اما اکنون اسکیت رشتهای با نشاط است و اکثر کارشناسان معتقدند، حتی میتواند منجر به مبارزه با افسردگی شود که موضوعی بسیار حائز اهمیت است. خوشبختانه به لحاظ همگانی هم رشد و توسعه بیشتری پیدا کرده است. هنگامی که هنرنمایی ورزشکاران اینلاین فری استایل، سرعت و سایرین را در مسابقات برون مرزی مشاهده کردم، معتقدم در سایر رشتههای اسکیت هم این امکان فراهم است تا مدالهای خوبی به دست آورده شود.
معاون توسعه قهرمانی وزارت ورزش و جوانان عنوان کرد: بحث استعدادیابی باید به صورت ویژه در دستور کار مسوولان فدراسیون اسکیت قرار بگیرد. با برگزاری هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر شور و نشاط خاصی در ایجاد شده بود. هدف از این المپیاد کشف و جذب ورزشکاران و در نهایت نخبهگزینی از میان آنها است. ما در وزارت ورزش بحث استعدادیابی را خیلی هدفمند پیگیر میکنیم و توقع داریم مسوولان فدراسیونها هم با جدیت این مساله را پیگیری کنند. مایه خوشحالی است که مستعدین خوبی در میان ورزشکاران وجود دارد و وقتی هنرنمایی آنها را مشاهده میکنم خیلی از آن لذت میبرم. البته متاسفانه به دلیل حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی مجبور شدیم برای شروع المپیاد کمی تاخیر ایجاد کنیم، اما برای سال آینده تدابیری در نظر گرفتهایم که مرداد یا شهریورماه هشتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر را به صورتگستردهتر و در تمامی رشتههای المپیکی برگزار کنیم. مسوولان فدراسیون اسکیت هم بهتر است از همین امروز برنامهریزی مطلوب را برای حضور ورزشکاران در رده سنی زیر ۱۵ برای حضور در این رویداد انجام بدهند.
اسبقیان در خصوص دیدار جامعه ورزش با مقام معظم رهبری تصریح کرد: وقتی حضرت آقا از رفتارهای فرهنگی ورزشکاران در هنگام کسب مدال چه با در دست داشتن پرچم و چه بوسه بر پرچم خوشحالی خود را به نمایش گذاشتند، این خیلی برای ما ارزشمند است. تمامی قهرمانان و افتخارآفرینان، فرزندان این مرز و بوم هستند و هنگامی که این تلاشها استمرار داشته باشد قطعا نتایج بهتری هم در بر خواهد داشت. باید از تمامی دستاندرکاران چه کادر اجرایی، مربیان و ورزشکاران که پُرتلاش و با غیرت ظاهر میشوند و شجاعانه مبارزه و رقابت میکنند و این اتفاقات خوب را رقم میزنند، قدردانی کرد. انتظارمان از مسوولان اسکیت برای سال آینده عملکرد و نتایج بهتر است و امیدواریم با یک برنامهریزی منسجم و کنار آن حمایتهایی که وزارت ورزش از این رشته انجام میدهد اتفافات بهتری رقم بخورد.
وی در پایان گفت: معتقدم حرکت با برنامه موفقیت میآورد و وقتی نقشه راه فراهم باشد به طور حتم نتایج خوبی هم به دست خواهد آمد. در زمانی که ورزشکار اسکیت روی سکو قرار میگیرد، همه ما از این اتفاق رخ داده خوشحال میشویم. انشاءالله این تلاشها و موفقیتها در اسکیت استمرار بیشتری پیدا کند و همچنان شاهد نتایج و خبرهای خوشحال کنندهتری از این رشته باشیم.