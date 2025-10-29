شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری از پیوستن تنها بانوی پرستار جانباز نیشابوری در روز پرستار به جمع حامیان ایتام کمیته امداد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان باسالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار در اقدامی ارزشمند و انساندوستانه، خانم خورشاهیان تنها بانوی جانباز شهرستان نیشابور که در دوران هشت سال دفاع مقدس به افتخار ایثارگری نائل آمدهاند، حمایت از دو فرزند یتیم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) را بر عهده گرفتند این بانوی گرانقدر که سالها درکسوت پرستار خدمترسانی کرده، با وجود تحمل آسیبهای ناشی ازجنگ تحمیلی، همچنان روحیه ایثار و خدمت به محرومان را در عمل حفظ کردهاند اقدام ایشان در این روز نمادین، جلوهای از استمرار ارزشهای دفاع مقدس در عرصههای اجتماعی و فرهنگی است و نشاندهنده پیوند عمیق میان فداکاری، مسئولیتپذیری و حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه میباشد. شایان ذکر است که توسط "حاجتمند" رییس کمیته امداد شهرستان نیشابور از این خانم جانباز پرستار گرانقدر، تجلیل بعمل آمد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
