باشگاه خبرنگاران جوان - اوسمار ویرا پس از شرکت در مراسم رسمی عقد قرارداد و رونمایی از آن که در حضور اصحاب رسانه انجام شد به فرودگاه رفت تا برای سفر به تبریز به کاروان تیم ملحق شود.

او بعد از ۵۱۵ روز باردیگر در کنار تیم فوتبال پرسپولیس حضور پیدا کرد و با اعضای تیمی که در قهرمانی فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲ حضور داشتند تجدید دیدار داشت. اوسمار همراه دو دستیار خود که بامداد امروز وارد تهران شدند، با تیم به تبریز رفت.

سرخپوشان ایران فردا با هدایت کریم باقری به مصاف تیم تراکتور خواهند رفت. پس از آن، اوسمار رسما فعالیتش را در پرسپولیس آغاز می‌کند.