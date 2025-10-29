با مصوبه کمیته هماهنگی نظامی و غیرنظامی(CMC ) سازمان هواپیمایی کشوری، انجام پروازهای ناوبری آموزشی امکان‌پذیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدحمیدرضا صانعی معاون هوانوردی و اموربین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری با توجه به مصوبات کمیته هماهنگی بخش‌های نظامی و غیرنظامی عنوان کرد: همکاری‌های سازنده ای با مسئولان ذی‌ربط در جهت رفع محدودیت‌های پروازهای تفریحی و آموزشی در کشور آغاز شده است؛ که این اقدام گامی مهم در مسیر احیای صنعت هوانوردی و بازگشت پروازهای کوچک و فوق‌سبک به شرایط عادی به‌شمار می‌رود.

صانعی در بخش دیگری از مصوبات انجام شده به الزامات برقراری پروازهای ناوبری اشاره کرد و گفت: که پس از برقراری پروازهای آموزشی در محدوده ATZ تمامی فرودگاهها و بازگشت به شرایط قبل، یکی از نیازهای مراکز آموزش هوانوردی جهت تکمیل فرایند آموزش خلبانی، امکان پروازهای ناوبری خارج از محدوده فرودگاه‌ها و بین فرودگاهی بود. با مصوبه جدید، فرودگاههای آموزشی و مراکز آموزشی هوانوردی می‌توانند از طریق رعایت یکی از الزامات مورد نیاز شامل "برنامه‌ریزی و استقرار سامانه الکترونیک استریپ(EFSS) در فرودگاه‌ها" و یا "ارسال مسیرهای پیشنهادی انجام پروازهای ناوبری آموزشی به سازمان هواپیمایی کشوری" نسبت به برقراری مجدد پروازهای آموزشی ناوبری خود اقدام نمایند.

خاطر نشان می‌گردد که براساس این مصوبه تاکنون درخواست‌های رسیده از فرودگاهها و مراکز آموزشی بررسی و برای تعدادی از آنها با هماهنگی نهادهای نظامی مجوز لازم صادر گردیده است.

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به تلاش‌های این سازمان برای برقراری ایمنی و امنیت کلیه پروازهای داخلی و بین‌المللی و رفع محدودیت‌های ایجادشده در صنعت هوانوردی غیرنظامی کشور پس از جنگ تحمیلی با رژیم صهیونیستی، گفت: به منظور انجام پروازهای آموزشی برای تکمیل الزامات آموزشی دانشجویان و هنرجویان خلبانی، توانسته‌ایم با نظارت بر ارائه خدمات ناوبری هوایی و هماهنگی سازنده و مؤثر بین بخش‌های نظامی و غیرنظامی، بسیاری از این محدودیت‌ها را رفع کنیم.

صانعی در پایان ضمن قدردانی از همکاری همه فعالان صنعت بویژه بخش فوق سبک و آموزشی و تفریحی، تأکید کرد: تلاش سازمان هواپیمایی کشوری همواره بر این است که با رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های این بخش زمینه توسعه آن را فراهم سازد.

منبع: سازمان هواپیمایی کشوری

برچسب ها: پرواز آزمایشی ، سازمان هواپیمایی
خبرهای مرتبط
آخرین پرواز آزمایشی بزرگترین هواپیمای جهان
سازمان هواپیمایی کشوری:
پرواز هرگونه پهپاد غیرنظامی بدون پلاک، غیرقانونی است
پرواز آزمایشی تاکسی هوایی کره جنوبی به پایان رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴
فهرست شرکت‌های مجاز واردات بنزین سوپر اعلام شد+ عکس
قیمت هرکیلو دام به ۳۲۰ هزارتومان رسید
مکانیسم ماشه چه تأثیری در تجارت خارجی کشور خواهد گذاشت؟
سهم وام مسکن از تسهیلات همچنان زیر خط فقر/ مقاومت بانک‌ها تا کی ادامه می‌یابد؟
میانگین سن افراد در ایران به ۳۵ سال رسید/ ۶ میلیون ایرانی سالمند هستند+فیلم
صرف صبحانه در ساعات اداری ممنوع است
تشریح آخرین وضعیت ناترازی بانک‌های سپه، دی، سرمایه و ایران زمین
قیمت هرکیلو شکر برای مصرف کننده به ۵۹ هزارتومان رسید
سیاست وزارت اقتصاد مبنی بر تداوم ادغام و انحلال بانک‌های ناتراز درست است
آخرین اخبار
تکذیب قطعی افزایش قیمت حامل‌های انرژی/ ذخایر نیروگاهی به بالای ۳ میلیارد لیتر رسید
انجام پرواز‌های ناوبری آموزشی امکان پذیر شد
برنامه ریزی برای ۱۰ عرضه اولیه در بورس تا پایان سال+ فیلم
آیا اسنپ‌بک فقط بر اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارد؟
آسیبی به ذخایر نهاده دامی وارد نشده است
صرف صبحانه در ساعات اداری ممنوع است
کاهش چشم‌گیر تصادفات جاده‌ای با اجرای طرح نقشه حریم راه‌ها
تشریح آخرین وضعیت ناترازی بانک‌های سپه، دی، سرمایه و ایران زمین
شاخص کل بورس با افزایش بیش از ۳۳ هزار واحد همراه شد
تحویل ۳.۱ میلیارد مترمکعب گاز بیشتر به نیروگاه‌ها
سرانه مصرف انرژی بخش خانگی ایران سه برابر متوسط جهانی است
مصرف ارز در صنعت ابزارآلات به ۵۰۰ میلیون دلار رسید / رشد ۲۳ درصدی صادرات، زمینه‌ساز تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴
سیاست وزارت اقتصاد مبنی بر تداوم ادغام و انحلال بانک‌های ناتراز درست است
واردات ۲۷ هزارتن گوشت قرمز از ابتدای سال/ محدودیتی در واردات گوشت بدلیل شیوع بیماری تب برفکی نداریم+ فیلم
میانگین سن افراد در ایران به ۳۵ سال رسید/ ۶ میلیون ایرانی سالمند هستند+فیلم
شهرداری‌ها از چرخه مجوزدهی شرکت‌های پخش حذف شدند
تلفات یک هزار و ۷۰۲ راس دام بر اثر بیماری تب برفکی+ فیلم
کاهش فرار مالیاتی با صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی در کشور
قیمت هرکیلو دام به ۳۲۰ هزارتومان رسید
باغداران در برداشت میوه تعجیل کنند
فهرست شرکت‌های مجاز واردات بنزین سوپر اعلام شد+ عکس
ایران قادر به تامین کل زعفران دنیاست
قیمت هرکیلو شکر برای مصرف کننده به ۵۹ هزارتومان رسید
مکانیسم ماشه چه تأثیری در تجارت خارجی کشور خواهد گذاشت؟
سهم وام مسکن از تسهیلات همچنان زیر خط فقر/ مقاومت بانک‌ها تا کی ادامه می‌یابد؟
کاهش محسوس دمای هوا در نواحی شمال کشور
برقراری عدالت مالیاتی در مناطق محروم از طریق طرح نشاندار کردن مالیات
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۶ آبان ماه
طی روز‌های آتی نهاده مورد نیاز تولیدکنندگان تامین می‌شود