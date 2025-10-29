باشگاه خبرنگاران جوان - سیدحمیدرضا صانعی معاون هوانوردی و اموربین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری با توجه به مصوبات کمیته هماهنگی بخش‌های نظامی و غیرنظامی عنوان کرد: همکاری‌های سازنده ای با مسئولان ذی‌ربط در جهت رفع محدودیت‌های پروازهای تفریحی و آموزشی در کشور آغاز شده است؛ که این اقدام گامی مهم در مسیر احیای صنعت هوانوردی و بازگشت پروازهای کوچک و فوق‌سبک به شرایط عادی به‌شمار می‌رود.

صانعی در بخش دیگری از مصوبات انجام شده به الزامات برقراری پروازهای ناوبری اشاره کرد و گفت: که پس از برقراری پروازهای آموزشی در محدوده ATZ تمامی فرودگاهها و بازگشت به شرایط قبل، یکی از نیازهای مراکز آموزش هوانوردی جهت تکمیل فرایند آموزش خلبانی، امکان پروازهای ناوبری خارج از محدوده فرودگاه‌ها و بین فرودگاهی بود. با مصوبه جدید، فرودگاههای آموزشی و مراکز آموزشی هوانوردی می‌توانند از طریق رعایت یکی از الزامات مورد نیاز شامل "برنامه‌ریزی و استقرار سامانه الکترونیک استریپ(EFSS) در فرودگاه‌ها" و یا "ارسال مسیرهای پیشنهادی انجام پروازهای ناوبری آموزشی به سازمان هواپیمایی کشوری" نسبت به برقراری مجدد پروازهای آموزشی ناوبری خود اقدام نمایند.

خاطر نشان می‌گردد که براساس این مصوبه تاکنون درخواست‌های رسیده از فرودگاهها و مراکز آموزشی بررسی و برای تعدادی از آنها با هماهنگی نهادهای نظامی مجوز لازم صادر گردیده است.

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به تلاش‌های این سازمان برای برقراری ایمنی و امنیت کلیه پروازهای داخلی و بین‌المللی و رفع محدودیت‌های ایجادشده در صنعت هوانوردی غیرنظامی کشور پس از جنگ تحمیلی با رژیم صهیونیستی، گفت: به منظور انجام پروازهای آموزشی برای تکمیل الزامات آموزشی دانشجویان و هنرجویان خلبانی، توانسته‌ایم با نظارت بر ارائه خدمات ناوبری هوایی و هماهنگی سازنده و مؤثر بین بخش‌های نظامی و غیرنظامی، بسیاری از این محدودیت‌ها را رفع کنیم.

صانعی در پایان ضمن قدردانی از همکاری همه فعالان صنعت بویژه بخش فوق سبک و آموزشی و تفریحی، تأکید کرد: تلاش سازمان هواپیمایی کشوری همواره بر این است که با رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های این بخش زمینه توسعه آن را فراهم سازد.

منبع: سازمان هواپیمایی کشوری