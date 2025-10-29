وزیر نفت گفت:تا این لحظه هیچ تصمیمی در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی گرفته نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری مسعود پاک‌نژاد وزیرنفت، در حاشیه جلسه هیأت دولت اعلام کرد: «تا این لحظه هیچ تصمیمی در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی اتخاذ نشده است.»

وزیر نفت با اشاره به قاعده کلی افزایش مصرف گاز در فصل زمستان در بخش‌های خانگی و تجاری، اظهار داشت که علی‌رغم تلاش‌ها، حجم تولید گاز در یک سال گذشته به حدود ۶.۷ میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است.

وی افزود: «طبیعتاً باید تحویل گاز به صنایع و نیروگاه‌ها را مدیریت کنیم. برای این منظور، در نیروگاه‌ها به عنوان جایگزین گاز، ذخایر گازوئیل را تا ۱۳۰ درصد افزایش داده‌ایم.»

پاک‌نژاد تصریح کرد: «اکنون، حجم ذخایر گازوئیل نیروگاهی (نفت و گاز) به بیش از ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون لیتر رسیده است. علاوه بر این، حدود دو و چهار دهم بیلیارد لیتر گازوئیل نیز در انبارهای پخش به عنوان پشتیبان ذخایر نیروگاهی و سایر بخش‌های مصرف وجود دارد.»

وی با تأکید بر شرایط بسیار خوب کنونی، خاطرنشان کرد که با همت همکاران، کشور با کمترین چالش به سمت فصل سرما حرکت می‌کند و افزایش قیمتی در زمستان نخواهد بود.

وزیر نفت در پایان یادآور شد که تعیین قیمت سوخت در اختیار وزارت نفت نیست و این موضوع باید در سطح دولت مورد بحث قرار گیرد و نیازمند اخذ مجوز از سایر ارکان حاکمیتی است؛ بنابراین، تصمیم‌گیری در این خصوص به مجموعه وزارت نفت محدود نمی‌شود.

 

 

برچسب ها: قیمت نفت ، بنزین
خبرهای مرتبط
افزایش ۸ میلیون لیتری مصرف بنزین روزانه / ظرفیت تولید به ۱۱۴ میلیون لیتر رسید
اکثر مخازن نیروگاه‌ها پُر است/ افزایش ۶.۵ درصدی مصرف بنزین در مهر
فهرست شرکت‌های مجاز واردات بنزین سوپر اعلام شد+ عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴
فهرست شرکت‌های مجاز واردات بنزین سوپر اعلام شد+ عکس
قیمت هرکیلو دام به ۳۲۰ هزارتومان رسید
مکانیسم ماشه چه تأثیری در تجارت خارجی کشور خواهد گذاشت؟
سهم وام مسکن از تسهیلات همچنان زیر خط فقر/ مقاومت بانک‌ها تا کی ادامه می‌یابد؟
میانگین سن افراد در ایران به ۳۵ سال رسید/ ۶ میلیون ایرانی سالمند هستند+فیلم
صرف صبحانه در ساعات اداری ممنوع است
تشریح آخرین وضعیت ناترازی بانک‌های سپه، دی، سرمایه و ایران زمین
قیمت هرکیلو شکر برای مصرف کننده به ۵۹ هزارتومان رسید
سیاست وزارت اقتصاد مبنی بر تداوم ادغام و انحلال بانک‌های ناتراز درست است
آخرین اخبار
تکذیب قطعی افزایش قیمت حامل‌های انرژی/ ذخایر نیروگاهی به بالای ۳ میلیارد لیتر رسید
انجام پرواز‌های ناوبری آموزشی امکان پذیر شد
برنامه ریزی برای ۱۰ عرضه اولیه در بورس تا پایان سال+ فیلم
آیا اسنپ‌بک فقط بر اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارد؟
آسیبی به ذخایر نهاده دامی وارد نشده است
صرف صبحانه در ساعات اداری ممنوع است
کاهش چشم‌گیر تصادفات جاده‌ای با اجرای طرح نقشه حریم راه‌ها
تشریح آخرین وضعیت ناترازی بانک‌های سپه، دی، سرمایه و ایران زمین
شاخص کل بورس با افزایش بیش از ۳۳ هزار واحد همراه شد
تحویل ۳.۱ میلیارد مترمکعب گاز بیشتر به نیروگاه‌ها
سرانه مصرف انرژی بخش خانگی ایران سه برابر متوسط جهانی است
مصرف ارز در صنعت ابزارآلات به ۵۰۰ میلیون دلار رسید / رشد ۲۳ درصدی صادرات، زمینه‌ساز تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴
سیاست وزارت اقتصاد مبنی بر تداوم ادغام و انحلال بانک‌های ناتراز درست است
واردات ۲۷ هزارتن گوشت قرمز از ابتدای سال/ محدودیتی در واردات گوشت بدلیل شیوع بیماری تب برفکی نداریم+ فیلم
میانگین سن افراد در ایران به ۳۵ سال رسید/ ۶ میلیون ایرانی سالمند هستند+فیلم
شهرداری‌ها از چرخه مجوزدهی شرکت‌های پخش حذف شدند
تلفات یک هزار و ۷۰۲ راس دام بر اثر بیماری تب برفکی+ فیلم
کاهش فرار مالیاتی با صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی در کشور
قیمت هرکیلو دام به ۳۲۰ هزارتومان رسید
باغداران در برداشت میوه تعجیل کنند
فهرست شرکت‌های مجاز واردات بنزین سوپر اعلام شد+ عکس
ایران قادر به تامین کل زعفران دنیاست
قیمت هرکیلو شکر برای مصرف کننده به ۵۹ هزارتومان رسید
مکانیسم ماشه چه تأثیری در تجارت خارجی کشور خواهد گذاشت؟
سهم وام مسکن از تسهیلات همچنان زیر خط فقر/ مقاومت بانک‌ها تا کی ادامه می‌یابد؟
کاهش محسوس دمای هوا در نواحی شمال کشور
برقراری عدالت مالیاتی در مناطق محروم از طریق طرح نشاندار کردن مالیات
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۶ آبان ماه
طی روز‌های آتی نهاده مورد نیاز تولیدکنندگان تامین می‌شود