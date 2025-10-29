باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- مسعود پاکنژاد وزیرنفت، در حاشیه جلسه هیأت دولت اعلام کرد: «تا این لحظه هیچ تصمیمی در خصوص افزایش قیمت حاملهای انرژی اتخاذ نشده است.»
وزیر نفت با اشاره به قاعده کلی افزایش مصرف گاز در فصل زمستان در بخشهای خانگی و تجاری، اظهار داشت که علیرغم تلاشها، حجم تولید گاز در یک سال گذشته به حدود ۶.۷ میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است.
وی افزود: «طبیعتاً باید تحویل گاز به صنایع و نیروگاهها را مدیریت کنیم. برای این منظور، در نیروگاهها به عنوان جایگزین گاز، ذخایر گازوئیل را تا ۱۳۰ درصد افزایش دادهایم.»
پاکنژاد تصریح کرد: «اکنون، حجم ذخایر گازوئیل نیروگاهی (نفت و گاز) به بیش از ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون لیتر رسیده است. علاوه بر این، حدود دو و چهار دهم بیلیارد لیتر گازوئیل نیز در انبارهای پخش به عنوان پشتیبان ذخایر نیروگاهی و سایر بخشهای مصرف وجود دارد.»
وی با تأکید بر شرایط بسیار خوب کنونی، خاطرنشان کرد که با همت همکاران، کشور با کمترین چالش به سمت فصل سرما حرکت میکند و افزایش قیمتی در زمستان نخواهد بود.
وزیر نفت در پایان یادآور شد که تعیین قیمت سوخت در اختیار وزارت نفت نیست و این موضوع باید در سطح دولت مورد بحث قرار گیرد و نیازمند اخذ مجوز از سایر ارکان حاکمیتی است؛ بنابراین، تصمیمگیری در این خصوص به مجموعه وزارت نفت محدود نمیشود.