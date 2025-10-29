بدن انسان تا سن ۲۵ تا ۳۰ سالگی به طور فعال توده استخوانی را افزایش می‌دهد و پس از آن تراکم مواد معدنی استخوان به تدریج کاهش می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ایرینا زیاتیکووا، متخصص غدد درون‌ریز، خاطرنشان می‌کند که مصرف بیش از حد نمک، کافئین و نوشابه می‌تواند منجر به تخریب بافت استخوان و در نتیجه شکستگی‌های مکرر شود.

این پزشک اسکلت انسان را به یک ارگانیسم پویا تشبیه می‌کند که در آن فرآیند‌های تشکیل و تجزیه استخوان به طور منظم رخ می‌دهد. بدن تا سن ۲۵ تا ۳۰ سالگی به طور فعال توده استخوانی را افزایش می‌دهد و پس از آن تراکم مواد معدنی استخوان به تدریج کاهش می‌یابد.

دکتر زیاتیکووا هشدار می‌دهد که برخی غذا‌ها می‌توانند با حذف مواد معدنی ضروری از بدن و مختل کردن فرآیند‌های بازسازی استخوان، این فرآیند را تسریع کنند.

اشتباهات غذایی که استخوان‌ها را تضعیف می‌کنند

۱. مصرف بیش از حد نمک
نمک دشمن اصلی استخوان‌ها است، زیرا بدن هنگام دفع سدیم اضافی از طریق کلیه‌ها، کلسیم را از دست می‌دهد. توجه به این نکته مهم است که نمک در بیشتر غذاها، از جمله نان، وجود دارد.

۲. مصرف بیش از حد شیرینی‌ها
شکر اضافی یک محیط اسیدی در بدن ایجاد می‌کند و بدن را مجبور می‌کند با بیرون کشیدن کلسیم از استخوان‌ها، آن را متعادل کند. همچنین مانع جذب کلسیم شده و لایه بیرونی استخوان‌ها را تضعیف می‌کند و منجر به کاهش کیفیت آنها می‌شود.

۳. مصرف بیش از حد کافئین
قهوه حاوی تانن است که مانع جذب کلسیم می‌شود. بنابراین، مصرف بیش از دو فنجان در روز، سلامت استخوان‌ها را به خطر می‌اندازد. برای جلوگیری از این امر، توصیه می‌شود غذا‌های غنی از پروتئین و کلسیم مانند شیر، پنیر کاتیج و ماست طبیعی مصرف کنید.

۴. مصرف نوشابه و الکل
نوشیدنی‌های تیره رنگ مانند کولا حاوی اسید فسفریک و فسفر هستند که بدن را مجبور می‌کنند برای حفظ تعادل، کلسیم را از استخوان‌ها بیرون بکشد. اتیل الکل فعالیت سلول‌های مسئول بازسازی استخوان را مهار کرده و جذب کلسیم و ویتامین D را مختل می‌کند.

ترکیبات طبیعی که باید با احتیاط با آنها برخورد کرد

ترکیبات اسید فیتیک و اگزالیک برای استخوان‌ها مضر هستند، زیرا در روده به کلسیم متصل می‌شوند و نمک‌های نامحلول تشکیل می‌دهند. این ترکیبات در سبوس، حبوبات، اسفناج، ترشک و چغندر یافت می‌شوند. اگرچه می‌توان این غذا‌ها را بدون احتیاط مصرف کرد، اما توصیه می‌شود آنها را به درستی آماده کنید، مثلاً غلات و حبوبات را چند ساعت قبل از پخت خیس کنید و با غذا‌های غنی از کلسیم میل کنید.

نکاتی برای حفظ سلامت استخوان

یک رژیم غذایی سالم شامل موارد زیر است:

سبزیجات و میوه‌ها

پروتئین‌های با کیفیت بالا

چربی‌های سالم

محصولات لبنی یا جایگزین‌های گیاهی سرشار از کلسیم

یک ترکیب استخوانی سالم باید شامل موارد زیر باشد: کلسیم، ویتامین D، منیزیم و ویتامین K.

فعالیت بدنی نیز برای حفظ استحکام استخوان ضروری است و شامل پیاده‌روی، دویدن، رقصیدن و وزنه‌برداری می‌شود.

منبع: gazeta.ru

برچسب ها: عادات غذایی ، عادات غذایی سالم ، بافت استخوان ، پوکی استخوان ، نرمی استخوان
خبرهای مرتبط
70 درصد علل ابتلا به پوکی استخوان زمینه ژنتیکی دارد
پوکی استخوان سونامی خاموش سلامت
شیر حریف این نوع سرطان می شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هنجار شکنی در مدارس غیردولتی پذیرفتنی نیست؛ برخورد قاطع با متخلفان
تحول در توسعه ارتباطات؛ از پروژه ملی فیبر نوری تا سیم‌کارت الکتریکی
اختصاص فوق‌العاده خاص به معلمان/ مجلس مشکلات تبدیل وضعیت معلمان را برطرف کند
شناسایی سویه جدید تب برفکی در ایران پس از ۴۲ سال/ هشدار سازمان دامپزشکی
نتایج نهایی پذیرش رشته‌های شرایط خاص کنکور سال ۱۴۰۴ اعلام شد
ظفرقندی: تحریم‌ها در حوزه دارو اثر دارد، اما فعلا وضع از گذشته بهتر است
تولید دارویی با قابلیت دوگانه محافظت از قلب و دیابت
رضایت تنها ۲.۴ درصد کاربران از کیفیت اینترنت/ هشدار درباره خطرات فیلترشکن‌های رایگان و دستگاه‌های هوشمند خانگی
برگزاری دور جدید کمیسیون مشترک اقتصادی برای توسعه همکاری‌های ایران و اندونزی
کشف یک دریاچه آب شیرین زیرزمینی ۸۰۰۰۰۰ ساله در یونان
آخرین اخبار
ایده‌ها و محصولات نوآورانه و فناورانه، بدون ارزیابی دانش‌بنیان می‌شوند
هاشمی: ارتقای کیفیت ارتباطات اولویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است
آغاز نبرد برنامه‌نویس‌های ایرانی در فینال الگوریتم با حضور ۸ کشور
ثبت‌نام آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال ۱۴۰۴ آغاز شد
موفقیت فضانوردان در پرورش کریستال‌ها در فضا برای اولین بار
ابداع جوراب‌هایی هوشمند برای فعال کردن اعصاب و بازیابی حس در پای بیماران دیابتی
شناسایی یک منبع غیرمنتظره برای درخشش‌های مرموز آسمان در دهه ۱۹۵۰
تاثیر فوق العاده شیردهی بر ایمنی بلند مدت مادر در برابر سرطان سینه
موتو ایکس ۷۰ ایر؛ گوشی جدید موتورولا چه مشخصاتی دارد؟
هنجار شکنی در مدارس غیردولتی پذیرفتنی نیست؛ برخورد قاطع با متخلفان
کشف یک دریاچه آب شیرین زیرزمینی ۸۰۰۰۰۰ ساله در یونان
اجباری شدن پیش‌‎دبستانی ۲ از بروز بسیاری از چالش‌ها پیشگیری می‌کند
تولید دارویی با قابلیت دوگانه محافظت از قلب و دیابت
ظفرقندی: تحریم‌ها در حوزه دارو اثر دارد، اما فعلا وضع از گذشته بهتر است
کفش مناسب چه کفشی است؟ + فیلم
«چت‌جی‌پی‌تی» به مامور خرید شخصی شما تبدیل می‌شود!
صدرنشینی «اسمارت‌وان» برای حل ۳ چالش اینترنت اشیاء
شرکت بیش از ۱۲ هزار نفر در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کشور
رشد ۱۱ درصدی هنرستان‌های دخترانه عشایری
رضایت تنها ۲.۴ درصد کاربران از کیفیت اینترنت/ هشدار درباره خطرات فیلترشکن‌های رایگان و دستگاه‌های هوشمند خانگی
موشک «فالکون هوی» امسال پرتاب نمی‌شود
شناسایی سویه جدید تب برفکی در ایران پس از ۴۲ سال/ هشدار سازمان دامپزشکی
نتایج نهایی پذیرش رشته‌های شرایط خاص کنکور سال ۱۴۰۴ اعلام شد
۱۸ میلیون شاغل غیررسمی شهری، عمده جمعیت فاقد بیمه درمانی کشور هستند
تعریف ردیف بودجه فرهنگی مستقل برای دانشجویان علوم پزشکی
پایان‌نامه‌ها و رساله‌های فضای سایبر تقدیر می‌شوند
نقش بنیادی پزشکی خانواده در نظام سلامت
دارو‌های امپرازول و پنتوپرازول را خودسرانه مصرف نکنید
اختصاص فوق‌العاده خاص به معلمان/ مجلس مشکلات تبدیل وضعیت معلمان را برطرف کند
برگزیدگان نهایی چهاردهمین دوره تندیس فداکاری به‌زودی مشخص می‌شود