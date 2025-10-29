باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ایرینا زیاتیکووا، متخصص غدد درون‌ریز، خاطرنشان می‌کند که مصرف بیش از حد نمک، کافئین و نوشابه می‌تواند منجر به تخریب بافت استخوان و در نتیجه شکستگی‌های مکرر شود.

این پزشک اسکلت انسان را به یک ارگانیسم پویا تشبیه می‌کند که در آن فرآیند‌های تشکیل و تجزیه استخوان به طور منظم رخ می‌دهد. بدن تا سن ۲۵ تا ۳۰ سالگی به طور فعال توده استخوانی را افزایش می‌دهد و پس از آن تراکم مواد معدنی استخوان به تدریج کاهش می‌یابد.

دکتر زیاتیکووا هشدار می‌دهد که برخی غذا‌ها می‌توانند با حذف مواد معدنی ضروری از بدن و مختل کردن فرآیند‌های بازسازی استخوان، این فرآیند را تسریع کنند.

اشتباهات غذایی که استخوان‌ها را تضعیف می‌کنند

۱. مصرف بیش از حد نمک

نمک دشمن اصلی استخوان‌ها است، زیرا بدن هنگام دفع سدیم اضافی از طریق کلیه‌ها، کلسیم را از دست می‌دهد. توجه به این نکته مهم است که نمک در بیشتر غذاها، از جمله نان، وجود دارد.

۲. مصرف بیش از حد شیرینی‌ها

شکر اضافی یک محیط اسیدی در بدن ایجاد می‌کند و بدن را مجبور می‌کند با بیرون کشیدن کلسیم از استخوان‌ها، آن را متعادل کند. همچنین مانع جذب کلسیم شده و لایه بیرونی استخوان‌ها را تضعیف می‌کند و منجر به کاهش کیفیت آنها می‌شود.

۳. مصرف بیش از حد کافئین

قهوه حاوی تانن است که مانع جذب کلسیم می‌شود. بنابراین، مصرف بیش از دو فنجان در روز، سلامت استخوان‌ها را به خطر می‌اندازد. برای جلوگیری از این امر، توصیه می‌شود غذا‌های غنی از پروتئین و کلسیم مانند شیر، پنیر کاتیج و ماست طبیعی مصرف کنید.

۴. مصرف نوشابه و الکل

نوشیدنی‌های تیره رنگ مانند کولا حاوی اسید فسفریک و فسفر هستند که بدن را مجبور می‌کنند برای حفظ تعادل، کلسیم را از استخوان‌ها بیرون بکشد. اتیل الکل فعالیت سلول‌های مسئول بازسازی استخوان را مهار کرده و جذب کلسیم و ویتامین D را مختل می‌کند.

ترکیبات طبیعی که باید با احتیاط با آنها برخورد کرد

ترکیبات اسید فیتیک و اگزالیک برای استخوان‌ها مضر هستند، زیرا در روده به کلسیم متصل می‌شوند و نمک‌های نامحلول تشکیل می‌دهند. این ترکیبات در سبوس، حبوبات، اسفناج، ترشک و چغندر یافت می‌شوند. اگرچه می‌توان این غذا‌ها را بدون احتیاط مصرف کرد، اما توصیه می‌شود آنها را به درستی آماده کنید، مثلاً غلات و حبوبات را چند ساعت قبل از پخت خیس کنید و با غذا‌های غنی از کلسیم میل کنید.

نکاتی برای حفظ سلامت استخوان

یک رژیم غذایی سالم شامل موارد زیر است:

سبزیجات و میوه‌ها

پروتئین‌های با کیفیت بالا

چربی‌های سالم

محصولات لبنی یا جایگزین‌های گیاهی سرشار از کلسیم

یک ترکیب استخوانی سالم باید شامل موارد زیر باشد: کلسیم، ویتامین D، منیزیم و ویتامین K.

فعالیت بدنی نیز برای حفظ استحکام استخوان ضروری است و شامل پیاده‌روی، دویدن، رقصیدن و وزنه‌برداری می‌شود.

