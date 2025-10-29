وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برنامه اصلاح نظام بانکی با افزایش سرمایه بانک ملی و موضوع بانک آینده آغاز شد و برای سایر بانک‌ها نیز در دستور کار قرار دارد؛ بانک‌های ناتراز در اولویت اصلاح هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری-   سید علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد و دارایی، در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار داشت: «بحث برنامه اصلاح نظام بانکی به نوعی با بحث افزایش سرمایه بانک ملی و سپس موضوع بانک آینده آغاز شد و در دستور کار قرار گرفته است.»

وی ادامه داد: «برای سایر بانک‌ها نیز بررسی‌هایی در حال انجام است؛ آن‌هایی که در واقع ناتراز هستند در اولویت اول قرار دارند و به نوعی برنامه اصلاحی برایشان در نظر گرفته می‌شود.»

وزیر اقتصاد و دارایی توضیح داد: «آن‌هایی که برنامه اصلاحی را پیش می‌برند، افزایش سرمایه می‌دهند و مطالبات غیرجاری خود را برمی‌گردانند، طبیعتاً سالم می‌شوند و اتفاقی برای آن‌ها نمی‌افتد. اما اگر بانکی تبعیت نکند و برنامه اصلاحی خود را پیش نبرد، وضعیت مجموعه نور، کاسپین و آینده برای آن‌ها تکرار خواهد شد.»

مدنی‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا به سمت تک‌نرخی شدن ارز پیش خواهیم رفت و آیا این اختلاف وجود دارد یا خیر، گفت: «در مورد بحث کلاً تک‌نرخی کردن یا چندنرخی کردن، اصالتاً سیاست‌های ارزی بر اساس قانون، جز وظایف بانک مرکزی است. این موضوع در مجموعه تیم اقتصادی دولت هم در بالا دست بحث و بررسی می‌شود و در حال حاضر هم بحث می‌شود که بالاخره سیاست ارزی چه تغییراتی را اگر لازم باشد اعمال کند. امیدواریم هر وقت که جمع‌بندی شد، رئیس کل بانک مرکزی اعلام می‌کند، ولی فعلاً بر همان مسیری است که هم اکنون در آن قرار داریم؛ ما در واقع بازار مبادله‌ای را داریم و بازار دوم هم در حال وقوع است.»

برچسب ها: ناترازی بانک ، وزیر اقتصاد
خبرهای مرتبط
خاندوزی:
۶.۵ میلیون نفر از خط فقر خارج شده‌اند
همتی: وزارت اقتصاد در حال پیگیری اف‌ای تی اف است
سیاست وزارت اقتصاد مبنی بر تداوم ادغام و انحلال بانک‌های ناتراز درست است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴
فهرست شرکت‌های مجاز واردات بنزین سوپر اعلام شد+ عکس
قیمت هرکیلو دام به ۳۲۰ هزارتومان رسید
مکانیسم ماشه چه تأثیری در تجارت خارجی کشور خواهد گذاشت؟
سهم وام مسکن از تسهیلات همچنان زیر خط فقر/ مقاومت بانک‌ها تا کی ادامه می‌یابد؟
میانگین سن افراد در ایران به ۳۵ سال رسید/ ۶ میلیون ایرانی سالمند هستند+فیلم
صرف صبحانه در ساعات اداری ممنوع است
تشریح آخرین وضعیت ناترازی بانک‌های سپه، دی، سرمایه و ایران زمین
قیمت هرکیلو شکر برای مصرف کننده به ۵۹ هزارتومان رسید
سیاست وزارت اقتصاد مبنی بر تداوم ادغام و انحلال بانک‌های ناتراز درست است
آخرین اخبار
تکذیب قطعی افزایش قیمت حامل‌های انرژی/ ذخایر نیروگاهی به بالای ۳ میلیارد لیتر رسید
انجام پرواز‌های ناوبری آموزشی امکان پذیر شد
برنامه ریزی برای ۱۰ عرضه اولیه در بورس تا پایان سال+ فیلم
آیا اسنپ‌بک فقط بر اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارد؟
آسیبی به ذخایر نهاده دامی وارد نشده است
صرف صبحانه در ساعات اداری ممنوع است
کاهش چشم‌گیر تصادفات جاده‌ای با اجرای طرح نقشه حریم راه‌ها
تشریح آخرین وضعیت ناترازی بانک‌های سپه، دی، سرمایه و ایران زمین
شاخص کل بورس با افزایش بیش از ۳۳ هزار واحد همراه شد
تحویل ۳.۱ میلیارد مترمکعب گاز بیشتر به نیروگاه‌ها
سرانه مصرف انرژی بخش خانگی ایران سه برابر متوسط جهانی است
مصرف ارز در صنعت ابزارآلات به ۵۰۰ میلیون دلار رسید / رشد ۲۳ درصدی صادرات، زمینه‌ساز تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴
سیاست وزارت اقتصاد مبنی بر تداوم ادغام و انحلال بانک‌های ناتراز درست است
واردات ۲۷ هزارتن گوشت قرمز از ابتدای سال/ محدودیتی در واردات گوشت بدلیل شیوع بیماری تب برفکی نداریم+ فیلم
میانگین سن افراد در ایران به ۳۵ سال رسید/ ۶ میلیون ایرانی سالمند هستند+فیلم
شهرداری‌ها از چرخه مجوزدهی شرکت‌های پخش حذف شدند
تلفات یک هزار و ۷۰۲ راس دام بر اثر بیماری تب برفکی+ فیلم
کاهش فرار مالیاتی با صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی در کشور
قیمت هرکیلو دام به ۳۲۰ هزارتومان رسید
باغداران در برداشت میوه تعجیل کنند
فهرست شرکت‌های مجاز واردات بنزین سوپر اعلام شد+ عکس
ایران قادر به تامین کل زعفران دنیاست
قیمت هرکیلو شکر برای مصرف کننده به ۵۹ هزارتومان رسید
مکانیسم ماشه چه تأثیری در تجارت خارجی کشور خواهد گذاشت؟
سهم وام مسکن از تسهیلات همچنان زیر خط فقر/ مقاومت بانک‌ها تا کی ادامه می‌یابد؟
کاهش محسوس دمای هوا در نواحی شمال کشور
برقراری عدالت مالیاتی در مناطق محروم از طریق طرح نشاندار کردن مالیات
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۶ آبان ماه
طی روز‌های آتی نهاده مورد نیاز تولیدکنندگان تامین می‌شود