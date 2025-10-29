باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- سید علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد و دارایی، در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار داشت: «بحث برنامه اصلاح نظام بانکی به نوعی با بحث افزایش سرمایه بانک ملی و سپس موضوع بانک آینده آغاز شد و در دستور کار قرار گرفته است.»
وی ادامه داد: «برای سایر بانکها نیز بررسیهایی در حال انجام است؛ آنهایی که در واقع ناتراز هستند در اولویت اول قرار دارند و به نوعی برنامه اصلاحی برایشان در نظر گرفته میشود.»
وزیر اقتصاد و دارایی توضیح داد: «آنهایی که برنامه اصلاحی را پیش میبرند، افزایش سرمایه میدهند و مطالبات غیرجاری خود را برمیگردانند، طبیعتاً سالم میشوند و اتفاقی برای آنها نمیافتد. اما اگر بانکی تبعیت نکند و برنامه اصلاحی خود را پیش نبرد، وضعیت مجموعه نور، کاسپین و آینده برای آنها تکرار خواهد شد.»
مدنیزاده در پاسخ به این سوال که آیا به سمت تکنرخی شدن ارز پیش خواهیم رفت و آیا این اختلاف وجود دارد یا خیر، گفت: «در مورد بحث کلاً تکنرخی کردن یا چندنرخی کردن، اصالتاً سیاستهای ارزی بر اساس قانون، جز وظایف بانک مرکزی است. این موضوع در مجموعه تیم اقتصادی دولت هم در بالا دست بحث و بررسی میشود و در حال حاضر هم بحث میشود که بالاخره سیاست ارزی چه تغییراتی را اگر لازم باشد اعمال کند. امیدواریم هر وقت که جمعبندی شد، رئیس کل بانک مرکزی اعلام میکند، ولی فعلاً بر همان مسیری است که هم اکنون در آن قرار داریم؛ ما در واقع بازار مبادلهای را داریم و بازار دوم هم در حال وقوع است.»