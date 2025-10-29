باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - طبق گزارش‌ها، اسرائیل اذعان کرده است که عملیاتی که روز سه‌شنبه در رفح در جنوب غزه انجام شد، احتمالاً توسط یک هسته منزوی انجام شده است که از آتش‌بسی که اوایل اکتبر به اجرا درآمد، بی‌اطلاع بوده است.

روز سه‌شنبه، اسرائیل اعلام کرد که دستور حملات «قدرتمند و فوری» به نوار غزه را داده است و ادعا کرد که حماس به سربازان آن در رفح حمله کرده و جسد همه اسیران اسرائیلی را که در غزه اسیر بودند، تحویل نداده است.

با این حال، حماس مسئولیت عملیات در رفح را رد کرد و در بیانیه‌ای اعلام کرد که همچنان به توافق آتش‌بس متعهد است. شاخه نظامی حماس، گردان‌های قسام، اسرائیل را به نقض آتش‌بس متهم کرد.

به گزارش وب‌سایت والا اسرائیل، این هسته مدت زیادی در تونل‌ها باقی مانده بود. وقتی نیرو‌های اسرائیلی شروع به حمله به بخش کلیدی سیستم تونل در منطقه کردند، سربازان از زیر زمین بیرون آمدند و به سمت این واحد آتش گشودند.

منابع آگاه از جزئیات گفتند که طبق ارزیابی‌ها، این یک گروه بود که مدت‌ها در آنجا بود و این عملیات را انجام داد.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل از عملیات رفح برای تشدید حملات در غزه سوءاستفاده کرده است. از شب گذشته، بیش از ۱۰۰ فلسطینی، از جمله ۴۶ کودک، در این حملات مرگبار شهید شده‌اند.

ارتش اسرائیل پس از کشتن ده‌ها نفر، روز چهارشنبه اعلام کرد که طبق دستورالعمل‌های رهبری سیاسی، به آتش‌بس بازمی‌گردد. حماس، اسرائیل را به جعل «بهانه‌های دروغین» برای از سرگیری تجاوز در غزه متهم کرد.

ایالات متحده با وجود نقض آتش‌بس توسط اسرائیل، از آن حمایت کرد و بر حق اسرائیل برای دفاع از خود تأکید کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت که آتش‌بس با وجود حملات «در معرض خطر نیست»!

منبع: خبرگزاری قدس