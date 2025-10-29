رژیم صهیونیستی اذعان کرد که عملیات رفح شامل یک هسته منزوی غزه بوده که از آتش‌بس بی‌اطلاع بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - طبق گزارش‌ها، اسرائیل اذعان کرده است که عملیاتی که روز سه‌شنبه در رفح در جنوب غزه انجام شد، احتمالاً توسط یک هسته منزوی انجام شده است که از آتش‌بسی که اوایل اکتبر به اجرا درآمد، بی‌اطلاع بوده است.

روز سه‌شنبه، اسرائیل اعلام کرد که دستور حملات «قدرتمند و فوری» به نوار غزه را داده است و ادعا کرد که حماس به سربازان آن در رفح حمله کرده و جسد همه اسیران اسرائیلی را که در غزه اسیر بودند، تحویل نداده است.

با این حال، حماس مسئولیت عملیات در رفح را رد کرد و در بیانیه‌ای اعلام کرد که همچنان به توافق آتش‌بس متعهد است. شاخه نظامی حماس، گردان‌های قسام، اسرائیل را به نقض آتش‌بس متهم کرد.

به گزارش وب‌سایت والا اسرائیل، این هسته مدت زیادی در تونل‌ها باقی مانده بود. وقتی نیرو‌های اسرائیلی شروع به حمله به بخش کلیدی سیستم تونل در منطقه کردند،  سربازان از زیر زمین بیرون آمدند و به سمت این واحد آتش گشودند.

منابع آگاه از جزئیات گفتند که طبق ارزیابی‌ها، این یک گروه بود که مدت‌ها در آنجا بود و این عملیات را انجام داد.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل از عملیات رفح برای تشدید حملات در غزه سوءاستفاده کرده است. از شب گذشته، بیش از ۱۰۰ فلسطینی، از جمله ۴۶ کودک، در این حملات مرگبار شهید شده‌اند.

ارتش اسرائیل پس از کشتن ده‌ها نفر، روز چهارشنبه اعلام کرد که طبق دستورالعمل‌های رهبری سیاسی، به آتش‌بس بازمی‌گردد. حماس، اسرائیل را به جعل «بهانه‌های دروغین» برای از سرگیری تجاوز در غزه متهم کرد.

ایالات متحده با وجود نقض آتش‌بس توسط اسرائیل، از آن حمایت کرد و بر حق اسرائیل برای دفاع از خود تأکید کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت که آتش‌بس با وجود حملات «در معرض خطر نیست»!

منبع: خبرگزاری قدس

برچسب ها: نقض آتش بس ، آتش بس غزه
خبرهای مرتبط
تهدید کاتس علیه حماس: کت و شلوار پوش‌ها را ترور می‌کنیم!
جمع‌آوری ۱۶ هزار مدرک از جنایات جنگی و نسل‌کشی اسرائیل در غزه
جهاد اسلامی: کشتار ۱۰۰ فلسطینی، نقض آشکار آتش‌بس است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قمار اردوغان: از F-۳۵ تا التماس برای جت‌های دست‌دوم
عملیات روانی اسرائیل با استفاده از فیلم «سنوار» برعکس جواب داد
نقشه شکست‌خورده آمریکا برای ربودن مادورو از آسمان
موضع مرموز مقتدی صدر، السودانی را به دوره دوم حکومت می‌رساند؟
انتقال پنهان فناوری و تغییر موازنه قدرت در جهان
نگاهی به نظام انتخاباتی پیچیده عراق
تایید رسمی هلاکت یک سرتیپ ارتش اسرائیل در غزه
صعود تاریخی فوتسال نوجوانان افغانستان به فینال رقابت‌های آسیایی
بن‌گویر علیه نتانیاهو شورید: حملات محدود خیانت است!
شمارش معکوس انتخابات عراق: ۸۷۰۳ مرکز رای برای ۲۱ میلیون نفر
آخرین اخبار
واشنگتن پست: جنگ‌های تجاری ترامپ، نفوذ آمریکا را تضعیف کرد
جمع‌آوری ۱۶ هزار مدرک از جنایات جنگی و نسل‌کشی اسرائیل در غزه
کنگره نامزد ترامپ برای سفارت کویت را وتو کرد؛ دلیل: اظهارات ضد اسرائیلی
جهاد اسلامی: کشتار ۱۰۰ فلسطینی، نقض آشکار آتش‌بس است
تهدید کاتس علیه حماس: کت و شلوار پوش‌ها را ترور می‌کنیم!
معماری قدرت در عراق از طریق مجلس نمایندگان
هشدار در کوبا؛ تخلیه ۷۳۵ هزار نفر درپی نزدیک شدن طوفان ملیسا
دیدار معاون وزیر خارجه ایران با والی هرات برای توسعه همکاری‌های مرزی
شهادت یک روزنامه‌نگار و همسرش در مرکز نوار غزه
بن‌گویر علیه نتانیاهو شورید: حملات محدود خیانت است!
انتقال پنهان فناوری و تغییر موازنه قدرت در جهان
دیدار حساس شی جین‌پینگ و ترامپ امروز در بوسان
شهادت ۱۰۰ فلسطینی در حملات هوایی شبانه اسرائیل به غزه
شمارش معکوس انتخابات عراق: ۸۷۰۳ مرکز رای برای ۲۱ میلیون نفر
موضع مرموز مقتدی صدر، السودانی را به دوره دوم حکومت می‌رساند؟
عملیات روانی اسرائیل با استفاده از فیلم «سنوار» برعکس جواب داد
تاکید ترامپ بر حق اسرائیل برای کشتن مردم غزه!
تایید رسمی هلاکت یک سرتیپ ارتش اسرائیل در غزه
ادعای ترامپ درباره دیدار قریب الوقوع او و رهبر کره شمالی
صعود تاریخی فوتسال نوجوانان افغانستان به فینال رقابت‌های آسیایی
احساس ناامنی اکثر زنان آلمانی در اماکن عمومی
درخواست طالبان از نهاد بین‌المللی برای کمک به مهاجران بازگشته
امضای تفاهم‌نامه‌های ۳۶۰ میلیون دلاری بین افغانستان و قزاقستان
از سرگیری صدور ویزای ترکیه برای تجار و فرهنگیان افغانستان
نقشه شکست‌خورده آمریکا برای ربودن مادورو از آسمان
دیدار مقامات محیط زیست ایران و طالبان در کابل؛ تأکید بر همکاری برای مدیریت تغییرات اقلیمی
نگاهی به نظام انتخاباتی پیچیده عراق
تقویت ائتلاف آمریکا و ژاپن برای بازدارندگی در برابر چین
قمار اردوغان: از F-۳۵ تا التماس برای جت‌های دست‌دوم
نسل‌کشی با وجود حضور نظامی اسرائیل پایان نخواهد یافت