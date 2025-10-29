باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
پدیده ابری ماماتوس در آسمان ترکیه + فیلم

پدیده ابری ماماتوس پس از بارش باران در آسمان ترکیه را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از بارش شدید باران در شهرستان فتحیه استان موغلا در جنوب ترکیه، پدیده ابری ماماتوس در آسمان منطقه مشاهده شد.

 

