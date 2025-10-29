پدیده ابری ماماتوس در آسمان ترکیه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0628\u0627\u0631\u0634 \u0634\u062f\u06cc\u062f \u0628\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0641\u062a\u062d\u06cc\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0648\u063a\u0644\u0627 \u062f\u0631 \u062c\u0646\u0648\u0628 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647\u060c \u067e\u062f\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u0628\u0631\u06cc \u0645\u0627\u0645\u0627\u062a\u0648\u0633 \u062f\u0631 \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0634\u062f.\n\u00a0\n