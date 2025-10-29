باشگاه خبرنگاران جوان- عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تشریح جزئیات نشست اخیر با حضور رئیسجمهور و وزیر بهداشت در حوزه پرستاری افزود: در این نشست، اقداماتی از جمله الکترونیکیسازی ثبت خدمات پرستاری، راهاندازی امضای الکترونیک و توسعه طرح «پرستار پیگیر» در ۹۵۰ بیمارستان کشور ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.
وی اظهار کرد: همچنین بخشی از مطالبات جامعه پرستاری از سوی رئیس سازمان نظام پرستاری و نمایندگان صنفی مطرح شد و مصوبات کارگروه ویژه جامعه پرستاری نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
عبادی با اشاره به نتایج این نشست گفت: در قالب کارگروه ویژه پرستاری، هفت مصوبه حمایتی به تصویب رسید که شامل اعمال معافیتهای مالیاتی برای پرستاران، تدوین برنامهای جامع برای تأمین مسکن آنان، ایجاد فرصتهای بورسیه برای دانشجویان پرستاری در مناطق کمبرخوردار، اصلاح فرآیند بازنشستگی و اجرای چهار درصد بازنشستگی، پیگیری برنامههای ماندگاری نیروهای پرستاری، ارتقای کیفیت خدمات پرستاری و پیشبینی مشوقهای شغلی جدید برای پرستاران کشور است.
وی افزود: این مصوبات پس از بررسی در هیئت دولت یا اصلاح قوانین در مجلس شورای اسلامی میتواند به افزایش ماندگاری پرستاران و ارتقای کیفیت خدمات پرستاری در کشور منجر شود.
عبادی خاطرنشان کرد: این پیشنهادات به نهاد ریاستجمهوری ارائه شده و در صورت تصویب نهایی، به صورت رسمی برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
منبع: وزارت بهداشت