باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - خالقنیا، مدیر پذیرش بورس تهران، در جمع خبرنگاران گفت: پس از وقوع جنگ ۱۲ روزه، بازار بورس شرایط مطلوبی نداشت. اما به تدریج که تغییرات و تحولات آغاز شد، شرایط به ثبات نسبی رسید. با بهبود شرایط بازار، شرکت‌هایی که در فرایند پذیرش بودند و مهلت ارزش آنها به پایان رسیده بود، تمایل داشتند که سهام خود را عرضه کنند.

خالقنیا افزود: به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه، ما باید تصمیماتی اتخاذ کنیم تا هم متقاضیان پذیرش به خواسته‌های خود برسند و هم بازار بورس و سرمایه دچار التهاب و تنش نشود. به همین دلیل، مجموعاً بنا را بر این گذاشتیم که عرضه اولیه‌ها را مجدداً آغاز کنیم.

گفتنی است ، امروز سومین عرضه اولیه بازار سرمایه طی سال ۱۴۰۴ را شاهد بودیم که در این عرضه اولیه ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار کد مشارکت داشتند.