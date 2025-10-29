حجت‌الاسلام رمضانی گفت: یک مرد می‌تواند با استفاده از کلمات زیبا حال و احساسات همسر خود را دگرگون کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ حجت‌الاسلام والمسلمین رمضانی در برنامه تلویزیونی به قدرت کلمات در صحبت‌های شوهر اشاره کرد و گفت: مردها با عمل و زن‌ها با کلمات عشق را دریافت می‌کنند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: زن و شوهر ، مشاور خانواده ، دین اسلام
خبرهای مرتبط
کارشناس فرهنگی:
دنیای امروز، دنیای رسانه است/ نیازمند مطالعه علمی هستیم
«ماچا» هم به جمع «اسمش را نبر»‌ها پیوست؟!
صداوسیما در خط مقدم روان جامعه؛
چگونه رسانه ملی پس از حمله موشکی آرامش را بازگرداند؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
معجزه کلمات در نحوه برخورد با همسر + فیلم
برنامه تعطیلی سالن‌های نمایشی به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س)
کارگردان «الگوریتم»: هدفم ساخت یک قصه پلیسی با ریشه‌های واقعی بود
برگزاری جلسه شورای اندیشه ورز اجلاس بین‌المللی پیرغلامان حسینی
ماجرای شهیدی که در ۱۲ سالگی به جبهه رفت + فیلم
دهه هشتادی جهادگر، پیشگام خدمت به امام رضا (ع) + فیلم
«خردل» گفت‌و‌گو با طعم اندیشه
«لبخند خورشید» در شبکه سلامت
به خاک مادرم آن داستان، کثیف، ساختگی و غیرواقعی است/ مرگ من روزی‌ است که جلوی مردم کشورم شرمنده باشم