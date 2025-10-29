فرماندار شهرستان کردکوی از اجرای مانور پدافند غیرعامل در مدرسه شاهد پسرانه این شهرستان با هدف افزایش آمادگی دانش‌آموزان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - فرماندار شهرستان کردکوی با اشاره به اجرای مانور پدافند غیرعامل در مدرسه شاهد پسرانه کردکوی این شهرستان، بر اهمیت ارتقای آگاهی دانش‌آموزان در زمینه اقدامات پدافند غیرعامل  تاکید کرد.

او  اظهار کرد: هدف از اجرای این مانور، تمرین و افزایش آمادگی دانش‌آموزان و معلمان، ارزیابی وضعیت مدرسه در هنگام بروز حوادث و سوانح، و آشنایی آنان با شیوه‌های صحیح مقابله با بحران‌های احتمالی است.

برهانی افزود: در این مانور، گروه های امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر با همکاری اداره آموزش‌ و پرورش و مدیران مدرسه، تمرین‌هایی در زمینه تخلیه اضطراری، امداد اولیه و پناه‌گیری ایمن برای دانش‌آموزان اجرا کردند.

برچسب ها: مانور پدافند غیرعامل ، هلال احمر
خبرهای مرتبط
کشف ۱۱ فلزیاب و دستگیری ۵۴ متخلف در سال ۱۴۰۳
فعالیت هوشمندانه و بموقع پدافند هوایی در گلستان
مانور آمادگی تامین آب اضطراری در شرایط قطع برق در گلستان برگزار شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
برگزاری مانور پدافند غیرعامل در دبیرستان شاهد پسرانه کردکوی
تأکید بر آغاز فوری عملیات اجرایی مدارس نیمه‌تمام با مشارکت مردمی