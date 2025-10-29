باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - فرماندار شهرستان کردکوی با اشاره به اجرای مانور پدافند غیرعامل در مدرسه شاهد پسرانه کردکوی این شهرستان، بر اهمیت ارتقای آگاهی دانشآموزان در زمینه اقدامات پدافند غیرعامل تاکید کرد.
او اظهار کرد: هدف از اجرای این مانور، تمرین و افزایش آمادگی دانشآموزان و معلمان، ارزیابی وضعیت مدرسه در هنگام بروز حوادث و سوانح، و آشنایی آنان با شیوههای صحیح مقابله با بحرانهای احتمالی است.
برهانی افزود: در این مانور، گروه های امداد و نجات جمعیت هلالاحمر با همکاری اداره آموزش و پرورش و مدیران مدرسه، تمرینهایی در زمینه تخلیه اضطراری، امداد اولیه و پناهگیری ایمن برای دانشآموزان اجرا کردند.