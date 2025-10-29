در آمریکا معترضان برای اعتراض به سیاست‌های ترامپ، به‌جای خشونت، لباس‌های بادی حیوانات پوشیدند و طنز را به سلاحی سیاسی تبدیل کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ لباس‌های بادکنکی قورباغه، اسب تک‌شاخ، دایناسور و ... حالا در آمریکا به نمادی از اعتراضات «مسالمت‌آمیز» مردم آمریکا علیه دولت این کشور تبدیل شده‌اند.
 
در حالی که دونالد ترامپ و برخی اعضای حزب جمهوری‌خواه تلاش می‌کردند تا اعتراضات مردم آمریکا را «خشونت‌آمیز» جلوه دهند، لباس‌های بادکنکی تمامی این نقشه‌ها را نقش بر آب کردند.
 
«سث تاد»، اولین نفری بود که با لباسی به شکل قورباغه در اعتراضات در مقابل اداره مهاجرت و گمرک در پورتلند حاضر شد. این حرکت او کافی بود تا دیگر معترضان نیز با لباس‌های بادکنکی به اشکال مختلف در تجمعات اعتراضی شرکت کنند.
 
علاقه به این لباس‌ها تا آن اندازه زیاد شده که برخی معترضان در مصاحبه‌های خود اعلام کرده‌اند که قصد پوشیدن لباس قورباغه را داشته‌اند، اما همه آن‌ها فروخته شده بودند. این لباس‌ها در عین حال می‌توانند معترضان را تا حدودی زیادی از گازهای اشک‌آور مأموران گارد ملی آمریکا در امان نگه دارند.مردم معترض در پورتلند تأکید کرده‌اند این لباس‌ها نشان می‌دهند که این اعتراضات کاملاً «مسالمت‌آمیز و صلح‌آمیز» هستند. این در حالی است که ترامپ پیش‌تر ادعا کرده بود که معترضان، پورتلند را به «منطقه جنگی» تبدیل کرده‌اند.
 

مهندس ناسا با اسب تک‌شاخ آمد

مهندس ارشد آمریکایی در ناسا اسکات روهرباخ، یکی از افرادی است که در تجمع اعتراضی «نه به پادشاه» در ۱۸ اکتبر (۲۶ مهرماه)، در لباس یک اسب تک‌شاخ حضور پیدا کرد. او گفته هدفش این بوده که در برابر روایت جمهوری‌خواهان بایستد؛ روایتی که معترضان را افرادی «پر از نفرت» و «ضدآمریکایی» توصیف می‌کند. این مهندس ناسا تأکید کرده که «یکی از چیزهایی که فاشیست‌ها نمی‌توانند تحمل کنند، شوخ‌طبعی است.»
 
پیش‌تر مایک جانسون، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، تجمع‌های اعتراضی مردم را «تجمع‌های نفرت از آمریکا» نامیده بود.وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بسنت هم هشدار داده بود که تجمع‌ها «افراطی‌ترین اعضای حزب دموکرات» را جذب خواهد کرد. این در حالی است که این اعتراضات در تمامی ۵۰ ایالت آمریکا اعم از دموکرات و جمهوری‌خواه برگزار شد. علاوه بر این، بسیاری از شرکت‌کنندگان برای نشان دادن مسالمت‌آمیز بودن این تجمعات با لباس‌های بادی و بامزه حیوانات در اعتراضات شرکت کرده بودند.
 

طنز سلاحی علیه دیکتاتورها

کارشناسان معتقدند که این لباس‌های طنزآمیز ابزاری برای مقابله با دیکتاتوری حاکم بر آمریکا در دوره ترامپ است.کیم لین شپله، استاد دانشگاه پرینستون، در این زمینه گفته که «طنز پوچ‌گرایانه می‌تواند سلاح مؤثری علیه دیکتاتورها باشد.»شپله همچنین افزوده که «این‌گونه اقدامات پیام سیاسی را منتقل می‌کنند و در عین حال مقامات را در تله می‌اندازند، چون هر واکنشی از طرف دولت باعث می‌شود مضحک‌تر به نظر برسد.»
 
براون از دیگر معترضان علیه ترامپ نیز معتقد است پوشیدن لباس حیوانات همین هدف را دنبال می‌کند: تغییر نگاه مردم به اعتراضات. از نظر او، وقتی پلیس به قورباغه یا اسب تک‌شاخ بادی حمله کند، خشونت حکومت شبیه نمایشی خنده‌دار به نظر می‌رسد — و در نهایت سخت است چنین موجوداتی را «دشمن درونی» نامید.او افزوده که این لباس‌ها باعث می‌شوند معترضان تهدیدآمیز به نظر نرسند، چون در لباس‌های بادی نمی‌شود سریع حرکت کرد یا دوید.
 
منبع: فارس
برچسب ها: دولت ترامپ ، حرکت اعتراض آمیز ، ایالات متحده
اسب تک‌شاخ ناسا علیه ترامپ؛ وقتی طنز جای اسلحه را می‌گیرد
