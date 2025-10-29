براون از دیگر معترضان علیه ترامپ نیز معتقد است پوشیدن لباس حیوانات همین هدف را دنبال می‌کند: تغییر نگاه مردم به اعتراضات. از نظر او، وقتی پلیس به قورباغه یا اسب تک‌شاخ بادی حمله کند، خشونت حکومت شبیه نمایشی خنده‌دار به نظر می‌رسد — و در نهایت سخت است چنین موجوداتی را «دشمن درونی» نامید.

او افزوده که این لباس‌ها باعث می‌شوند معترضان تهدیدآمیز به نظر نرسند، چون در لباس‌های بادی نمی‌شود سریع حرکت کرد یا دوید.