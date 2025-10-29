باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
بهترین خاطرات با پدر را در ایران داریم + فیلم

بخشی از صحبت‌های دختر شهید فواد شکر فرمانده ارشد نظامی حزب الله در خصوص پدرش را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهید «فواد شُکر» مشهور به «سید محسن» فرمانده ارشد نظامی حزب‌الله، یکی از باسابقه‌ترین فرماندهان مقاومت اسلامی لبنان بود که نامش کنار شهیدانی، چون عماد مغنیه، حسان اللقیس، مصطفی بدرالدین، ابراهیم عقیل و علی کرکی آورده می‌شد که نشان از سابقه طولانی او در مبارزه با اشغالگران صهیونیست حتی پیش از تشکیل حزب‌الله دارد.

 او از ابتدای جنگ فلسطین تاکنون فرماندهی عملیات نظامی حزب‌الله در جبهه جنوب لبنان - شمال فلسطین اشغالی را به عهده داشت و در نهایت در جریان حمله تروریستی جنگنده‌های ارتش «اسرائیل» ۱۴۰۳ به ساختمان مسکونی در «ضاحیه» بیروت به شهادت رسید.

 

