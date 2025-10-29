عزیزی گفت که نمایندگان مردم در خانه ملت رویکرد اقتصاد متکی به مرز را با توجه به ویژگی‌های ممتاز استان‌های مرزی در این حوزه دنبال می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ ابراهیم عزیزی که همراه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به ایلام سفر کرده است، عصر چهارشنبه در بدو ورود به فرودگاه این شهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد که مرزهای زمینی و دریایی گسترده و طولانی کشورمان فرصت و ظرفیتی کم‌نظیر برای ایران اسلامی است که این ویژگی باید در حوزه اقتصادی استان‌ها نیز آثار مثبت خود را بر جا بگذارد.

وی افزود: تحقق این رویکرد در سایه امنیت پایدار میسر می‌شود که خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران از این منظر جزو با ثبات‌ترین و امن‌ترین کشورهای منطقه و حتی جهان است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اعضای این کمیسیون نیز با حضور در استان‌های مختلف تلاش می‌کنند با همراهی مدیران اجرایی راهبردهای توسعه و تقویت این مولفه را مهیا تا در دیدار با مقام‌های کشورهای همسایه این ظرفیت‌های مرزی را شکوفا کنند.

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پس از ورود به فرودگاه و در میان استقبال استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی راهی مزار شهدای گمنام بهشت رضا(ع) ایلام شدند.

آنان در این برنامه با خواندن فاتحه و نثار گل به مقام شامخ شهیدان والامقام ادای احترام کردند.

اعضای این کمیسیون در سفر و حضور دو روزه خود در نشست شورای تامین استان ایلام شرکت می‌کنند.

دیدار از مهران و دهلران و بازدید از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های مرزی این دو شهرستان از دیگر برنامه‌های آنان در استان ایلام خواهد بود.

استان ایلام با ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک در همسایگی عراق و برخورداری از پایانه مسافری و بازارچه بازرگانی مرزی اکنون دارای پیوندهای فرهنگی و اقتصادی مناسبی با این کشور است.

