باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در حاشیه جلسه هیئت وزیران، گزارشی جامع از روند بررسی بودجه سال آینده ارائه کرد و بر لزوم انضباط مالی شدید برای دستیابی به بودجهای بدون کسری تأکید کرد.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، بخش عمده جلسه امروز هیئت وزیران به بحث پیرامون لایحه بودجه سال آینده اختصاص یافت. وی اظهار داشت: «سازمان برنامه و بودجه، وضعیت درآمد و هزینه هفتماهه جاری کشور را تشریح کرد و پیشنویس اولیه مفروضات بودجه سال آتی را تقدیم نمود.»
تشکیل کارگروههای دوگانه برای اصلاح ساختار بودجه
پور محمدی درخصوص تصمیمات اتخاذ شده اظهار داشت: «برای تنظیم بودجه سال آینده بدون کسری، دولت ناچار است منابع درآمدی را افزایش داده و هزینهها را به طور جدی کاهش دهد.» بر این اساس، دولت تصمیم گرفت دو کارگروه تخصصی تشکیل دهد:کارگروه افزایش درآمد: متشکل از وزرا به همراه سازمان برنامه و بودجه، مسئول جستجو برای روشهای نوآورانه افزایش منابع. مسئول پیگیری و اجرای تمهیدات لازم برای کاهش هزینههای دولت.
وی افزود که اصلاح فرآیندها برای هدایت منابع محدود به ذینفعان اصلی (مانند معلمان، پرستاران، و تأمینکنندگان خدمات و کالاهای اساسی به دولت نظیر فروشندگان آهن، ریل یا پیمانکاران) یک امر ضروری است.
اولولیتبندی بر مبنای معیشت و تولید
در پاسخ به پرسشهایی مبنی بر تصمیمات احتمالی در مورد یارانهها، بنزین و مالیات، وی تأکید کرد که هنوز تصمیم نهایی در این موارد اتخاذ نشده و در حال حاضر بحثها بر سر مفروضات و مبانی کلی است که ممکن است به چندین جلسه دیگر نیاز داشته باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر کاهش بودجه برخی نهادها، گفت: «دیدگاه سازمان برنامه و بودجه و شخص رئیس جمهور این است که معیشت مردم و سپس تولید و اشتغال، مهمترین اولویتها هستند. لذا، بسیاری از ردیفها یا دستگاهها ممکن است موقتاً حذف، ادغام یا رشد بودجهشان کم شود تا از آسیب دیدن معیشت مردم جلوگیری شود؛ این یک الزام است نه اختیار.»
پور محمدی در رابطه با نگرانیها پیرامون فعال شدن سازوکار اسنپبک (Snapback) و تأثیر آن بر فروش نفت، اعلام کرد که اعداد نهایی نشدهاند. با این حال، وی از تلاشهای مستمر دولت خبر داد: «جلسات هفتگی با حضور رئیس جمهور و وزیر نفت برای افزایش درآمدهای نفتی و گازی، از جمله جمعآوری گازهای فلر/مشعل، برگزار میشود. روند تولید و صادرات رو به افزایش است و امید است درآمدهای نفتی سال آینده بیشتر از امسال باشد، اما رقم قطعی هنوز نهایی نشده است.»