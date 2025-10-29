باشگاه خبرنگاران جوان _ اسماعیل کاظمی گفت: صبح روز چهارم آبانماه ۱۴۰۴، چهار صیاد دیلمی با یک فروند قایق از بندر دیلم عازم آبهای خلیج فارس شدند که حوالی غروب سهشنبه ششم آبانماه، بر اساس گزارش یکی از شناورهای عبوری و اطلاع خانوادههای مفقودین، عملیات جستوجو با حضور شناورهای ناجی سازمان بنادر و دریانوردی، نیروهای عملیاتی اداره بندر دیلم، مراکز MRCC بوشهر و بندر امام خمینی، شناورهای صیادی و همکاری دستگاههای مرتبط از استانهای همجوار آغاز شد.
وی یادآورشد: در پی تلاشهای مستمر تیمهای امداد و جستوجو سازمان بنادر و دریانوردی و صیادان محلی، لاشه قایق صیادان در فاصله حدود دو مایلی بندر هندیجان استان خوزستان شناسایی شد و تاکنون پیکر سه تن از صیادان مغروق در همان محدوده کشف شده است.
کاظمی تصریح کرد: عملیات جستوجو برای یافتن نفر چهارم همچنان ادامه دارد.
فرماندار دیلم که با حضور میدانی در مرکز کنترل ترافیک دریایی اداره بندر دیلم روند عملیات جستوجو را از نزدیک رصد و هدایت میکرد، با تسلیت به خانوادههای داغدار و جامعه صیادی منطقه، از همکاری تمامی نیروهای مشارکتکننده از جمله اداره بندر دیلم، اداره شیلات، شرکتهای تعاونی صیادی، لنجداران، تیمهای امداد و نجات، نیروهای انتظامی، دریابانی، قضایی و شناورهای محلی مجهز به دوربین دید در شب قدردانی کرد.
کاظمی همچنین از صیادان و اهالی ساحلنشین خواست با رعایت کامل ضوابط و مقررات دریاروی، از بروز حوادث مشابه در آینده جلوگیری کنند.
وی گفت: بر اساس شواهد اولیه، به نظر میرسد علت حادثه برخورد قایق صیادان با یک جسم سخت بوده و بررسیها در این زمینه ادامه دارد.
منبع ایرنا