شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در صدور مدرک فارغ التحصیلان مقطع ارشد و دکتری ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دنیای امروز، داشتن مدرک تحصیلات تکمیلی به یک امتیاز مهم برای موفقیت شغلی و اجتماعی تبدیل شده و بسیاری از کارفرمایان، سازمان‌های دولتی و حتی مراکز بین‌المللی، داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری را نشانه‌ای از تخصص و تعهد علمی می‌دانند.

به همین منظور ارتقای سطح تحصیلات و دریافت مدرک معتبر دانشگاهی بیش از گذشته مورد توجه است. اما با توجه به کسب مدرک تحصیلی؛ در ماههای گذشته جمعی از دانشجویان و دانش‌آموختگان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد واحد بین‌الملل دانشگاه پیام‌نور که منتظر برگزاری آزمون جامع دکتری هستند با تاخیر در صدور مدرک مواجه شدند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.



متن پیام شهروندخبرنگار

سلام ما حدود ۴۰۰۰ نفر از دانشجویان فارغ التحصیل مقطع ارشد و دکتری دانشگاه بین الملل پیام نور (ورودی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ) به طور قانونی پذیرش شدیم. شهریه پرداخت شده، کلاس و آزمون گذراندیم ودر مقطع ارشد پایان‌نامه دفاع شده اما فارغ التحصیلی صادر نمی گردد و دانشجویان دکتری نیز بلاتکلیف در مرحله آزمون جامع و پایان نامه هستند. متاسفانه وزارت علوم و سازمان مرکزی پیام نور هیچ پاسخ روشن و شفافی به ما نمیدهند.هیچکس پاسخگوی ما نیست و همه سلب مسئولیت میکنند.لطفا صدای ما باشید.

