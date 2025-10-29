دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اهمیت مدیریت اسلامی و پیاده سازی الگو‌های مدیریتی را بر اساس سیره رهبر انقلاب یادآور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسرو پناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در همایش ملی «مدیریت تراز انقلاب اسلامی در اندیشه و سیره مقام معظم رهبری»که  امروز در دانشگاه معارف اسلامی برگزار شد&

 او با اشاره به اهمیت مدیریت اسلامی و الگو‌های مدیریتی بر اساس سیره مقام معظم رهبری گفت: مدیریت اسلامی به معنای بهره‌گیری از آموزه‌های اسلام در کنار عقل و تجربه است.

خسرو پناه همچنین به چالش‌های موجود در تعریف مدیریت اسلامی اشاره کرد و گفت: تمامی علوم انسانی و اجتماعی مبتنی بر ایدئولوژی‌های خاصی هستند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به بررسی الگوی مدیریتی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری پرداخت و گفت: فهم درست از الگوی مدیریت مقام معظم رهبری می‌تواند به بهبود فرآیند‌های مدیریتی کمک کند.

رئیس دانشگاه معارف اسلامی و دبیر علمی این همایش هم گفت: این رویداد تبیین اندیشه‌های مدیریتی رهبر انقلاب و پاسخگویی به مطالبات کنونی به ویژه از سوی نسل جوان است. 

حجت الاسلام والمسلمین روح‌الله شاکری افزود: این رویداد همچنین با هدف کاربردی‌تر کردن موضوعات پژوهشی و پایان‌نامه‌های دانشجویی و دوری از بحث‌های انتزاعی برگزار شده است.

او افزود: این رویداد با استقبال پژوهشگران مواجه شد و حدود ۴۰۰ اثر به دبیرخانه ارسال شد که از این تعداد ۱۵۰ اثر مورد پذیرش نهایی قرار گرفت. 

دبیر علمی این همایش گفت: این آثار در شش جلد جمع‌آوری شده و چکیده‌ای از آنها نیز به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی منتشر شده است.

 

برچسب ها: شورای عالی انقلاب فرهنگی ، رهبر انقلاب
خبرهای مرتبط
مدیریت رهبر انقلاب در بحران‌ها مبتنی بر امید است
پاسخ قاطع رهبر انقلاب به ادعای ترامپ با «به همین خیال باش»
یادداشت؛
نقش تمدنی ورزش در گام دوم انقلاب اسلامی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
باید به ازدواج، اشتغال و مسکن جوانان توجه جدی شود
مدیریت رهبر انقلاب در بحران‌ها مبتنی بر امید است
اهدای خون ۲۵ هزار و ۵۰۰ نفر در قم از ابتدای امسال
درخشش نخبگان قرآنی قم در مسابقات کشوری با کسب ۱۲ عنوان برتر
مرکز کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی زنان قم هرچه سریع‌تر راه‌اندازی شود
۱۱۵ میلیون دلار صادرات از مبدا گمرکات قم انجام شد
آخرین اخبار
اهدای خون ۲۵ هزار و ۵۰۰ نفر در قم از ابتدای امسال
مرکز کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی زنان قم هرچه سریع‌تر راه‌اندازی شود
۱۱۵ میلیون دلار صادرات از مبدا گمرکات قم انجام شد
درخشش نخبگان قرآنی قم در مسابقات کشوری با کسب ۱۲ عنوان برتر
مدیریت رهبر انقلاب در بحران‌ها مبتنی بر امید است
باید به ازدواج، اشتغال و مسکن جوانان توجه جدی شود
ترور شهید حاج رمضان چندین بار در لبنان و سوریه ناموفق ماند
پاکسازی و ارتقای امنیت کویر مرکزی استان قم
برگزاری چهارمین همایش ملی فضای سایبر در قم