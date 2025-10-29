لاهیجان زاده گفت: در کنار مباحث تغییر اقلیم، برخی تغییرات در مسیر طبیعی و تاریخی هیرمند، انتقال آب و سیلاب به تالاب را دچار خلل و وقفه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در جریان سفر هیات اعزامی جمهوری اسلامی ایران به افغانستان به ریاست کاظم غریب آبادی معاون حقوقی وزارت خارجه، احمد رضا لاهیجان زاده معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست با مولوی مطیع الحق خالص وزیر محیط زیست افغانستان دیدار و در خصوص همکاریهای دو جانبه و همچنین آخرین شرایط و وضعیت تالاب هامون به بحث و گفتوگو پرداخت.
لاهیجانزاده با اشاره به قدمت ۶۰ ساله فعالیت سازمان حفاظت محیط زیست در ایران و حفاظت از حدود ۱۲ درصد عرصههای بکر طبیعی و ملی کشور افزود: حفظ تنوع زیستی و ثروتهای طبیعی حداقل انتظار نسل آینده از ما خواهد بود، کشور ایران که در زمینه حفاظت از عرصههای طبیعی سابقه طولانی دارد آمادگی دارد تا این تجارب با ارزش را در اختیار همسایگان و به ویژه کشور افغانستان قرار دهد.
وی اظهار کرد: ایران به فناوریهای مورد نیاز در زمینه احداث تصفیه خانههای فاضلاب، بازچرخانی آب، بازیافت پسماند، روشهای نوین کشاورزی و دیگر موارد مرتبط با کاهش آلایندهها در داخل کشور دست یافته و شرکتهای ایرانی میتوانند در این زمینهها به افغانستان کمک کنند.
لاهیجانزاده آمادگی مرکز آموزش سازمان حفاظت محیط زیست را برای آموزش تخصصی کارشناسان اداره ملی افغانستان و همچنین آموزش نیروهای حفاظت از مناطق حفاظت شده آن کشور را اعلام کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش، گزارشی از وضعیت مجموعه تالابهای هامون در منطقه سیستان ارائه کرد و گفت: این تالاب بسیار ارزشمند حدود پنج هزار و ۷۰۰ کیلومتر مربع مساحت دارد که حدود هزار و ۷۰۰ کیلومتر مربع آن در کشور افغانستان است، رودخانههای هیرمند و فراه رود، تامین کننده عمده حقابه این تالاب ارزشمند است.
معاون محیط زیست دریایی و تالابها با اشاره به ارزشهای این تالاب اعلام کرد: در کنار مباحث تغییر اقلیم، برخی تغییرات در مسیر طبیعی و تاریخی هیرمند، انتقال آب و سیلاب به تالاب را دچار خلل و وقفه کرده است.
لاهیجان زاده در خصوص تبدیل اکوسیستم ارزشمند که نقش مهمی در اقتصاد جوامع محلی داشت به کانون گرد و غبار اذعان داشت: توفانهای گرد و غبار در هر دو کشور مشکلات زیادی برای مردم و فعالیتهای کشاورزی، معیشتی و بهداشتی در هر دو سوی مرز به دنبال داشته و خواستار مشارکت هر دو کشور برای نجات این تالاب شد، در انتها نیز از رییس اداره ملی محیط زیست دعوت شد از ایران و ظرفیتهای محیط زیست کشور بازدید کند.
پیگیری حقابه تالاب هامون توسط وزارت آب و انرژی افغانستان
همچنین مولوی مطیع الحق خالص رییس اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان نیز ضمن خیر مقدم به هیات ایرانی در خصوص محیط زیست افغانستان و رویکرد آنها به حفاظت از عرصههای طبیعی اشاره و برای تبادل تجارب و انجام بازدیدهای مشترک اعلام آمادگی کرد.
وی همچنین از پیشنهاد آموزش به کارشناسان محیط زیست افغانستان در ایران استقبال و در این خصوص اعلام آمادگی کرد، در خصوص وضعیت تالاب هامون نیز ضمن تشریح وضعیت خشکسالیهای پیاپی در سالهای اخیر اعلام کرد که بارش برف نسبت به گذشته کاهش چشمگیری داشته و در اکثر مناطق نیز کاهش روانآبها اتفاق افتاده است.
رییس اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان اعلام کرد موضوع حقابه تالاب هامون توسط وزارت آب و انرژی دنبال شده و آماده همکاری و انجام پژوهشهای مشترک برای احیا تالاب با هماهنگی و مشارکت بخش آب هر دو کشور هستند، همچنین ابراز امیدواری کرد که به زودی دیداری از کشور ایران داشته باشد.
منبع: روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست