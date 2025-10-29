لیتوانی به دلیل حوادث مربوط به بالن‌ها، مرز بلاروس را تا ۳۰ نوامبر بسته نگه می‌دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مقامات لیتوانی مرز خود با بلاروس همسایه را به مدت یک ماه خواهند بست و این تصمیم در جلسه دولت لیتوانی گرفته شده است.

اینگا روگینین، نخست وزیر لیتوانی گفت: «امنیت شهروندان اولویت مسلم دولت است و بنابراین لازم است مرز بلاروس که از آنجا تهدیدات خاصی ناشی می‌شود، بسته شود.»

وقایع مداوم با نفوذ بالن‌های هوایی حامل سیگار قاچاق به خاک لیتوانی و عدم تمایل مقامات بلاروس برای اتخاذ تدابیری علیه چنین اقداماتی، ویلنیوس را به بستن کامل مرز سوق می‌دهد.

لیتوانی برای شهروندان اتحادیه اروپا، شهروندان کشور‌های ناتو، شهروندان کشور‌های ثالث با اجازه اقامت موقت که به قلمرو اتحادیه اروپا بازمی‌گردند و برای شهروندان کشور‌های ثالث و دیپلمات‌های در حال عبور، استثنا قائل شد.

لیتوانی در چند سال گذشته سیاست به حداقل رساندن تماس‌ها با بلاروس را دنبال کرده است. مرز لیتوانی و بلاروس حدود ۶۸۰ کیلومتر طول دارد.

منبع: تاس

برچسب ها: بلاروس ، لیتوانی
خبرهای مرتبط
لوکاشنکو: اتهام حمله به اروپا مزخرف است
لیتوانی: دو هواپیمای روسی وارد حریم هوایی ما شد
بمب‌افکن‌های دوربرد روسیه بر فراز دریای بالتیک پرواز کردند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قمار اردوغان: از F-۳۵ تا التماس برای جت‌های دست‌دوم
عملیات روانی اسرائیل با استفاده از فیلم «سنوار» برعکس جواب داد
نقشه شکست‌خورده آمریکا برای ربودن مادورو از آسمان
انتقال پنهان فناوری و تغییر موازنه قدرت در جهان
موضع مرموز مقتدی صدر، السودانی را به دوره دوم حکومت می‌رساند؟
نگاهی به نظام انتخاباتی پیچیده عراق
تایید رسمی هلاکت یک سرتیپ ارتش اسرائیل در غزه
صعود تاریخی فوتسال نوجوانان افغانستان به فینال رقابت‌های آسیایی
معماری قدرت در عراق از طریق مجلس نمایندگان
پوتین از آزمایش موفق اژدر غول‌پیکر هسته‌ای خبر داد
آخرین اخبار
لیتوانی مرز خود با بلاروس را تا یک ماه می‌بندد
تأکید بر همکاری بین‌المللی برای مبارزه با مواد مخدر در دیدار مقام طالبان با نماینده ارشد سازمان ملل
تحریک طالبان پاکستان مشکل داخلی این کشور است / هرگونه حمله پاکستان با «پاسخ مستقیم» روبرو می‌شود
انتقاد حماس از مواضع جانبدارانه آمریکا به نفع رژیم صهیونیستی
شبکه هوادار نتانیاهو لیکود را برنده انتخابات آتی دانست
پوتین از آزمایش موفق اژدر غول‌پیکر هسته‌ای خبر داد
اذعان رژیم صهیونیستی به بی‌اطلاعی حماس از عملیات رفح
واشنگتن پست: جنگ‌های تجاری ترامپ، نفوذ آمریکا را تضعیف کرد
جمع‌آوری ۱۶ هزار مدرک از جنایات جنگی و نسل‌کشی اسرائیل در غزه
کنگره نامزد ترامپ برای سفارت کویت را وتو کرد؛ دلیل: اظهارات ضد اسرائیلی
جهاد اسلامی: کشتار ۱۰۰ فلسطینی، نقض آشکار آتش‌بس است
تهدید کاتس علیه حماس: کت و شلوار پوش‌ها را ترور می‌کنیم!
معماری قدرت در عراق از طریق مجلس نمایندگان
هشدار در کوبا؛ تخلیه ۷۳۵ هزار نفر درپی نزدیک شدن طوفان ملیسا
دیدار معاون وزیر خارجه ایران با والی هرات برای توسعه همکاری‌های مرزی
شهادت یک روزنامه‌نگار و همسرش در مرکز نوار غزه
بن‌گویر علیه نتانیاهو شورید: حملات محدود خیانت است!
انتقال پنهان فناوری و تغییر موازنه قدرت در جهان
دیدار حساس شی جین‌پینگ و ترامپ امروز در بوسان
شهادت ۱۰۰ فلسطینی در حملات هوایی شبانه اسرائیل به غزه
شمارش معکوس انتخابات عراق: ۸۷۰۳ مرکز رای برای ۲۱ میلیون نفر
موضع مرموز مقتدی صدر، السودانی را به دوره دوم حکومت می‌رساند؟
عملیات روانی اسرائیل با استفاده از فیلم «سنوار» برعکس جواب داد
تاکید ترامپ بر حق اسرائیل برای کشتن مردم غزه!
تایید رسمی هلاکت یک سرتیپ ارتش اسرائیل در غزه
ادعای ترامپ درباره دیدار قریب الوقوع او و رهبر کره شمالی
صعود تاریخی فوتسال نوجوانان افغانستان به فینال رقابت‌های آسیایی
احساس ناامنی اکثر زنان آلمانی در اماکن عمومی
درخواست طالبان از نهاد بین‌المللی برای کمک به مهاجران بازگشته
امضای تفاهم‌نامه‌های ۳۶۰ میلیون دلاری بین افغانستان و قزاقستان