باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مقامات لیتوانی مرز خود با بلاروس همسایه را به مدت یک ماه خواهند بست و این تصمیم در جلسه دولت لیتوانی گرفته شده است.

اینگا روگینین، نخست وزیر لیتوانی گفت: «امنیت شهروندان اولویت مسلم دولت است و بنابراین لازم است مرز بلاروس که از آنجا تهدیدات خاصی ناشی می‌شود، بسته شود.»

وقایع مداوم با نفوذ بالن‌های هوایی حامل سیگار قاچاق به خاک لیتوانی و عدم تمایل مقامات بلاروس برای اتخاذ تدابیری علیه چنین اقداماتی، ویلنیوس را به بستن کامل مرز سوق می‌دهد.

لیتوانی برای شهروندان اتحادیه اروپا، شهروندان کشور‌های ناتو، شهروندان کشور‌های ثالث با اجازه اقامت موقت که به قلمرو اتحادیه اروپا بازمی‌گردند و برای شهروندان کشور‌های ثالث و دیپلمات‌های در حال عبور، استثنا قائل شد.

لیتوانی در چند سال گذشته سیاست به حداقل رساندن تماس‌ها با بلاروس را دنبال کرده است. مرز لیتوانی و بلاروس حدود ۶۸۰ کیلومتر طول دارد.

منبع: تاس