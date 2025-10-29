باشگاه خبرنگاران جوان _ مهرداد عرب‌اول در حاشیه جلسه هم‌اندیشی بررسی گرد و غبار و تالاب بین‌المللی هامون که با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی سیستان و بلوچستان، اساتید دانشگاه و اعضای هیات علمی در دانشگاه زابل برگزار شد اظهار کرد: موضوع کنترل ریزگرد‌ها در تالاب هامون یکی از مسائل مهم شمال استان است که تاکنون اقدامات متنوعی از سوی دستگاه‌های اجرایی برای مهار آن انجام شده، اما نتایج مورد انتظار حاصل نشده است.

وی افزود: به همین منظور و بنا به دستور استاندار سیستان و بلوچستان، مقرر شد دانشگاه زابل به عنوان دانشگاه مرجع منطقه، تمامی پژوهش‌های انجام‌شده خود در حوزه ریزگرد‌ها را مورد بررسی و جمع‌بندی قرار دهد تا از دل این مطالعات، یک مدل اجرایی مناسب برای مقابله با گرد و غبار استخراج شود و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، آن را به مرحله اجرا برسانند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان ادامه داد: در نشست امروز که با حضور رئیس دانشگاه زابل و اساتید برجسته حوزه منابع طبیعی، تالاب و بیابان برگزار شد، مباحث متنوعی مطرح و مقرر شد طی ۱۰ روز آینده، دانشگاه زابل پژوهش منتخب و قابل اجرا با توجه به شرایط فعلی منطقه و کمبود آب را ارائه کند.

وی گفت: همزمان، دستگاه‌های اجرایی نیز مطالعات خود را از طریق مهندسان مشاور جمع‌بندی خواهند کرد تا در کارگروه ویژه‌ای که به‌زودی در اداره‌کل محیط‌زیست استان برگزار می‌شود، تلفیق نتایج مطالعات دانشگاهی و اجرایی انجام و مدل نهایی کنترل ریزگرد‌ها تدوین شود.

عرب اول تصریح کرد: با نهایی شدن این مدل، از محل منابع اعتباری امسال که در قانون بودجه و مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برای موضوع تالاب هامون پیش‌بینی شده است، عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

وی تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاه زابل در کنار توان اجرایی دستگاه‌های مسوول، می‌تواند مسیر جدیدی برای احیای تالاب بین‌المللی هامون و کنترل پدیده گرد و غبار در شمال استان بگشاید.

