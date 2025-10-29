مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروز خود لایحه همکاری حمل‌ونقل ریلی تهران آنکارا را به مصلحت دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان -  جلسه روز چهارشنبه هفتم مردادماه ۱۴۰۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی با حضور رئیس جمهور و اکثریت اعضاء برگزار شد.

در این جلسه در خصوص لایحه «موافقتنامه چارچوب همکاری در زمینه حمل و نقل راه آهن (ریلی) بین وزارت راه و شهرسازی دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت دولت جمهوری ترکیه»، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، پس از ارائه نظر کمیسیون «زیربنایی و تولیدی» مجمع و استماع نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، اعضای مجمع به تبادل نظر پرداختند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مجلس در خصوص «موافقتنامه چارچوب همکاری در زمینه حمل و نقل راه آهن (ریلی) بین وزارت راه و شهرسازی دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت دولت جمهوری ترکیه» را به مصلحت دانست.

نهایتا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مصلحت مورد نظر مجلس درباره این لایحه رای دادند.

منبع: مجمع تشخیص مصلحت نظام

برچسب ها: مجمع تشخیص مصلحت نظام ، حمل و نقل ریلی ، ایران و ترکیه
خبرهای مرتبط
رای هیات عالی نظارت مجمع به وجود ابهام در لایحه نظام جامع باشگاه‌داری
تعیین ۴۴ ساعت در هفته به‌عنوان ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی در مجلس
عضویت نمایندگان ادوار متخصص در کمیسیون زیربنایی و تولید مجمع تشخیص مصلحت نظام
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۷ آبان
دستگاه‌ها ضمن توجه به وضعیت کارکنان، بر اساس عملکرد حقوق و پاداش پرداخت کنند
دولت با شناسایی دهک‌های پردرآمد برای تقویت معیشت اقشار کم‌درآمد تلاش کند
پزشکیان: پرستاران در خط مقدم مبارزه با بیماری‌ها و حفظ سلامت جامعه هستند
تعیین ۴۴ ساعت در هفته به‌عنوان ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی در مجلس
تمجید لاریجانی از نوآوری در نام‌گذاری ایستگاه مترو مریم مقدس (س)
تمرکززدایی واقعی با توزیع عادلانه اعتبارات معنا پیدا می‌کند
اصلاح طرح فهرست قوانین نامعتبر در حوزه ایثارگران در مجلس
طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در دستورکار مجلس
وزارت خارجه: تخصص در علوم در کنار احساس مسئولیت نسبت به پیشرفت، نویدبخش آینده‌ای روشن برای میهن عزیزمان است
آخرین اخبار
مجمع تشخیص لایحه همکاری حمل‌ونقل ریلی ایران و ترکیه را به مصلحت دانست
فرصت یک هفته‌ای پزشکیان به دو دانشگاه برای ارائه برنامه عملیاتی
دستگاه‌ها ضمن توجه به وضعیت کارکنان، بر اساس عملکرد حقوق و پاداش پرداخت کنند
پیام تبریک پزشکیان به به اردوغان به مناسبت روز ملی ترکیه
مهاجرانی: همه مراقب باشند به وحدت آسیبی وارد نشود
قائم‌پناه: رئیس‌جمهوری بر پرداخت بودجه بر اساس عملکرد تاکید دارد
پزشکیان: پرستاران در خط مقدم مبارزه با بیماری‌ها و حفظ سلامت جامعه هستند
تمجید لاریجانی از نوآوری در نام‌گذاری ایستگاه مترو مریم مقدس (س)
عارف مطرح کرد: لزوم تجدیدنظر در اداره دانشگاه‌ها
تاکید غریب‌آبادی بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های استانی در دو سوی مرز ایران و افغانستان
اصلاح طرح فهرست قوانین نامعتبر در حوزه ایثارگران در مجلس
تشکر وزیر امور خارجه ژاپن از پیام تبریک وزیر امور خارجه ایران
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج علی اکبری اقامه می‌شود
تعیین ۴۴ ساعت در هفته به‌عنوان ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی در مجلس
تمرکززدایی واقعی با توزیع عادلانه اعتبارات معنا پیدا می‌کند
طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در دستورکار مجلس
سفر عراقچی به آذربایجان شرقی/ دیپلماسی استانی مبتنی بر واقعیت‌های حال حاضر کشور است
وزارت خارجه: تخصص در علوم در کنار احساس مسئولیت نسبت به پیشرفت، نویدبخش آینده‌ای روشن برای میهن عزیزمان است
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۷ آبان
دولت با شناسایی دهک‌های پردرآمد برای تقویت معیشت اقشار کم‌درآمد تلاش کند
ایران حمله به غیرنظامیان در سودان را محکوم کرد
وزیر کشور با ۴ همتای خود دیدار کرد
غریب آبادی: برای انتقال ایرانیان زندانی در افغانستان تفاهم شده است
لاریجانی: روابط ایران و پاکستان می‌تواند به سطح شراکت راهبردی ارتقا یابد
سفیر ایران: تحریم‌ها و محاصره کوبا باید بی قید و شرط لغو شود
ورود شورای عالی امنیت ملی به تصمیمات مرتبط با فوتبال کشور کذب است