شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در استرداد بلیت های لغو شده در دوران جنگ ۱۲ روزه تحمیلی به مسافران ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۲۳ خرداد ماه بود که رژیم غاصب صهیونیستی خاک پاک و مقدس کشورمان را مورد حمله وحشیگرایانه قرار داد. بر اثر این حمله وحشیگرایانه قرار داد. بر اثر این اقدام ددمنشانه تعداد کثیری از دانشمندان؛ نظامیان ارشد کشورمان و مردمان بی گناه کشورمان به درجه رفیع شهادت رسیدند. اما با وقوع این اتفاق آژانس‌های هواپیمایی بلیت‌های مسافران را کنسل کردند. بر این اساس آژانس‌های هواپیمایی موظف شدند وجه بلیت مورد نظر را به حساب مسافران برگشت دهند.

اما به گفته شهروندخبرنگار ما با گذشت بیش از ۵ ماه هنوز برخی از آژانس‌های هواپیمایی وجه بلیت‌های کنسل شده به حساب مسافران برگشت داده نشده است.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام برخی از آژانس هواپیمایی و مسافرتی با گذشت پنج ماه از جنگ ۱۲ روزه مبالغ استردادی بلیت‌های کنسل شده را به حساب مسافران برگشت ندادند. با توجیهات و دلایل واهی مدت‌ها است که مسافران را سرگردان کرده است و پیگیری مسافران به نتیجه مطلوبی نرسیده است. لطفا گزارشی در این زمینه تهیه کنید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.