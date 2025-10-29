قربانی گفت: با شناسایی حدود ۳۰ میلیارد تن سنگ مس، ایران در رتبه پنجم یا ششم جهانی از نظر ذخایر مس قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ منصور قربانی روز چهارشنبه در اولین همایش بین المللی و بیست و هشتمین همایش ملی انجمن زمین شناسی ایران در دانشگاه زنجان به جایگاه ممتاز ایران در منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۳۶ تریلیون مترمکعب گاز در کشور کشف شده است که ۱۶ درصد ذخایر جهانی را تشکیل میدهد و احتمال افزایش آن تا ۵۰ تریلیون مترمکعب وجود دارد.
وی ادامه داد: ایران همچنین با دارا بودن بیش از ۱۵۷ میلیارد بشکه نفت قابل برداشت، در میان کشورهای نفتخیز جایگاه مهمی دارد.
قربانی با اشاره به تنوع بالای زمینشناسی کشور، اظهار داشت: ایران با دارا بودن ۸۰ نوع ماده معدنی، از معدود کشورهای دارای بیشترین تنوع زمینشناسی در جهان است.
وی همچنین از شناسایی یک هزار تن ذخیره قطعی طلا خبر داد و گفت: این رقم میتواند تا پنج هزار تن افزایش یابد.
رئیس انجمن زمینشناسی ایران در ادامه با هشدار نسبت به بحرانهای زیستمحیطی، گفت : از سال ۱۳۷۰ تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی کشور برداشت شده که افت سطح آبها، خشکشدن چشمهها و بروز پدیده فرونشست در دشتها را در پی داشته است.
وی همچنین با اشاره به افزایش سهم منابع داخلی در ایجاد ریزگردها، گفت: سهم منشأ داخلی این پدیده از ۳۰ درصد به حدود ۵۰ درصد رسیده که نشاندهنده تأثیر فعالیتهای انسانی در داخل کشور است.
قربانی معدن انگوران زنجان را نمونهای از ظرفیتهای استثنایی زمینشناسی ایران دانست و گفت: این معدن با ذخیره ۲۲ میلیون تن و عیار ۲۸ درصد روی، از ذخایر کمنظیر جهان به شمار میرود.
وی همچنین به ذخایر بزرگ آهن در بافت، گلگهر و سنگان اشاره کرد که مجموع آنها حدود چهار میلیارد تن بوده و بخش قابلتوجهی از آن برداشت شده است.
قربانی تأکید کرد: ایران سرزمینی غنی از منابع زیرزمینی و ظرفیتهای علمی است، اما حفظ این منابع به مدیریت علمی، نگاه بلندمدت و همکاری میان دانشگاهها و نهادهای اجرایی نیاز دارد.
